Le Vietnam pourrait devenir une fabrique de licornes d’Asie

Les prochaines licornes technologiques en Asie-Pacifique pourraient venir du Vietnam, selon les prévisions de la Banque asiatique de développement (BAD).

Photo d'illustration: Vietnamnet

Dans le rapport "L’écosystème des start-up technologiques du Vietnam", examinant les progrès des start-up dans le pays d’Asie du Sud-Est, la BAD a déclaré que le Vietnam jette les bases pour construire les prochaines licornes d’Asie.L’objectif à long terme du gouvernement est d’attirer des connaissances, des organisations, des individus et des entrepreneurs pour contribuer au développement économique et participer à la création de startups performantes.Selon la BAD, un exemple du soutien du gouvernement vietnamien est le projet 844, qui vise à développer 600 entreprises d’ici 2025. Et 100 d’entre elles lèveront des capitaux d’une valeur totale d’au moins 2.000 milliards de VND (soit environ 85,44 millions d’USD).Aimee Hampel-Milagrosa, économiste à la BAD et l’un des principaux auteurs du rapport, a déclaré: "Les start-up technologiques sont le nouveau moteur de la croissance. Pour faciliter ce processus, le gouvernement a commencé à rassembler des éléments clés, tels qu’incitations financières et politiques, pour créer la prochaine génération de licornes du Vietnam".En 2021, les cinq secteurs de l’entrepreneuriat attirant le plus de capitaux comprenaient la fintech, l’e-commerce, l’edtech, la technologie médicale et les logiciels de service.Le rapport examine les technologies de la santé et l’agritech, deux secteurs à fort impact social et susceptibles de contribuer à un développement plus inclusif et durable.Alors que la finance est considérée comme une contrainte commune au développement des startups, les investisseurs providentiels et les capital-risqueurs se montrent désireux d’investir.Un autre obstacle à la croissance est le manque de personnel. Cependant, les universités et les instituts de recherche au Vietnam travaillent avec les autorités provinciales et les organes centraux pour mettre en place des unités de soutien au démarrage.Selon un récent rapport Forbes, le Vietnam compte un certain nombre d’entreprises “proches” des licornes et quelques startups prometteuses créant des modèles commerciaux uniques ou des avantages concurrentiels qui peuvent aller loin. Parmi eux, on retrouve quelques noms typiques comme VNG (anciennement VinaGame), VNPay et plus récemment MoMo et Sky Mavis.En particulier, VNG est l’un des premiers au Vietnam à lancer des jeux en ligne. VNG est devenue une entreprise technologique basée sur Internet et est devenue la première licorne technologique du Vietnam.Pendant ce temps, VNPay est devenu la deuxième licorne avec un investissement de 300 millions d’USD de GIC Singapore et Softbank du Japon. Et Momo est devenu une licorne après le cycle de la série E fin 2021 après que Mizuho Bank et un groupe d’investisseurs internationaux y aient investi 200 millions d’USD. Il s’agit d’une super application, fournissant des solutions de transformation numérique à des millions de petites entreprises et de micro-entreprises au Vietnam et continue de promouvoir les investissements dans les entreprises vietnamiennes pour étendre l’écosystème.Sky Mavis est une nouvelle entreprise avec le jeu à succès Axie Infinity, un jeu NFT alimenté par la blockchain, avec 2,6 millions de joueurs.Jusqu’à présent, le Vietnam compte de nombreuses start-up qui sont proches des licornes et sont très prometteuses telles que la plateforme de commerce électronique Tiki, Giaohangtietkiem, Giaohangnhanh, les entreprises exploitant les avantages du big data et du machine learning Trusting Social… - CVP/VNA/VI