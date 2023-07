Le Vietnam possède trois sites les plus appréciés en Asie du Sud-Est

La baie d'Ha Long, Hoi An et Phong Nha-Ke Bang au Vietnam ont été classés dans la liste des 16 merveilles du patrimoine mondial de l'UNESCO les plus appréciées en Asie du Sud-Est par le magazine de voyage britannique Wanderlust.

En Asie du Sud-Est, il y a 41 sites reconnus patrimoine mondial de l'UNESCO, remplis de parcs sauvages, de merveilles naturelles et de temples anciens.

La baie d'Ha Long, au Nord du Vietnam, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1994, parmi les plus beaux endroits du monde, a été classée première sur la liste.

Selon Wanderlust, ces piliers calcaires karstiques ne sont pas uniques au Vietnam, mais nulle part sur Terre leur échelle n'est aussi spectaculaire. Ils font germer quelque 1.600 épines des eaux du golfe du Bac Bo, donnant naissance à des îles et des îlots imposants hors des limites de tous, sauf les oiseaux de mer indigènes qui y ont élu domicile.

Le site a été inscrit pour la première fois par l'UNESCO en 1994 et reste inchangé depuis, à l'exception de la façon dont il est vu et du nombre croissant de visiteurs.

La lente vis de l'érosion a creusé des grottes cachées et des arches spectaculaires dans bon nombre de ses élévations.

Il est recommandé de faire du kayak pour un regard plus intime sur Thien Cung, célèbre pour ses impressionnantes stalagmites et stalactites, ou de passer devant des fermes ostréicoles et des villages flottants pour rechercher des plages secrètes loin des hordes de bateaux.

L'ancienne ville de Hoi An, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1999. Photo: VNA



L'ancienne ville de Hoi An, située au centre du Vietnam, s'est classée sixième sur la liste. Hoi An, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1999, est une riposte tranquille et sculptée au rythme de la vie vietnamienne moderne.

La ville était autrefois une ville portuaire prospère et abritait des marchands de toute l'Asie jusqu'à ce que la rivière Thu Bon s'envase il y a environ 200 ans et que les commerçants déménagent ailleurs. Les rappels du passé multiculturel de Hoi An abondent dans ses bâtiments de style français, son quartier chinois et son pont couvert de style japonais.

La circulation est interdite dans le centre, ce qui permet de contempler sans être dérangé les façades pastel fanées, les balcons à colonnes, les cafés, les marchés, les tailleurs et les boutiques qui regroupent la vieille ville. Tout est calme, sauf le tintement des cloches des temples et le fracas des pieds des visiteurs. Ce n'est pas une évasion cachée, mais il n'est pas étonnant qu'elle soit adorée par tant de gens.

Le parc national de Phong Nha-Ke Bang. Photo: VNA



Le parc national de Phong Nha-Ke Bang, situé dans la province de Quang Binh, au centre du Vietnam, a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2003. Il présente une grande diversité géologique et offre des phénomènes spectaculaires tout en abritant une grande biodiversité et de nombreuses espèces endémiques.

Malgré ses 885 km² de jungle sauvage à feuilles persistantes et certains des plus anciens pics karstiques d'Asie, ce n'est pas la principale attraction du parc national de Phong Nha-Ke Bang. Ce privilège revient aux superbes grottes et aux rivières souterraines qui serpentent la terre en dessous.

Le parc a été reconnu par l'UNESCO bien avant que Son Doong, une caverne de 5 km de long si grande qu'on pourrait y loger un gratte-ciel, ne soit nommée la plus grande grotte du monde. Celle-ci a été ouverte aux visiteurs en 2013 et de plus en plus de grottes sont découvertes tout le temps, le champ de stalagmites souterraines scintillantes de Hang Va nouvellement découvert étant le dernier à recevoir des visites. -VNA/VI