Le Vietnam possède le plus dynamique marché d’e-commerce d’Asie du Sud-Est

Photo d'illustration: VNA

Le Vietnam et la Thaïlande sont devenus les deux marchés de commerce électronique à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est, selon un rapport sur le commerce électronique en Asie du Sud-Est récemment publié par l’organisation OpenGov Asia.

Le rapport intitulé "E-commerce en Asie du Sud-Est 2024" souligne également que le Vietnam a dépassé les Philippines pour devenir le troisième plus grand marché de commerce électronique de la région.

En 2023, la valeur brute totale des marchandises (GMV) des huit principales plateformes de commerce électronique d’Asie du Sud-Est a atteint 114,6 milliards de dollars, en hausse de 15% sur un an. Malgré les défis macroéconomiques, le secteur du commerce électronique en Asie du Sud-Est a affiché une croissance continue, la GMV de cette année devant doubler celui de 2020.

Le Vietnam et la Thaïlande ont mené la trajectoire de croissance, avec leurs GMV augmentant respectivement de 52,9% et 34,1% par rapport à la même période de l’année dernière. Le marché vietnamien de commerce électronique a connu une croissance constante, de 16 à 30% en moyenne annuelle au cours des quatre dernières années, soit le taux de croissance le plus élevé au monde.

Sur le marché de l’ASEAN, Shopee domine avec une GMV totale de 55,1 milliards de dollars l’année dernière, représentant 48% de part de marché. TikTok Shop est devenue la deuxième plus grande plateforme de commerce électronique en Asie du Sud-Est, suite à l’acquisition de Tokopedia.

Au Vietnam, TikTok Shop détient une part de marché significative de 24%, ce qui en fait la deuxième plus grande plateforme de commerce électronique du pays. Les influenceurs, appelés KOL, jouent un rôle crucial dans la navigation sur les marchés du commerce électronique au Vietnam, en Thaïlande et en Indonésie.

Comme l’a rapporté OpenGov Asia, le Vietnam intensifie ses efforts pour développer le commerce électronique transfrontalier en tant que moteur clé de la croissance économique, soutenu par diverses politiques, orientations et solutions innovantes.

Le secteur connaît une croissance 2,3 fois plus rapide que le commerce électronique classique entre 2022 et 2025, avec des projections indiquant une croissance annuelle de 20 % jusqu’en 2026.

Ces cinq dernières années, les entreprises vietnamiennes ont considérablement élargi leur présence internationale, le nombre de produits exportés via les plateformes internationales de commerce électronique ayant bondi de 300% et de nombreuses PME réalisant des revenus annuels dépassant le million de dollars.

Le gouvernement vietnamien, ainsi que les ministères, les secteurs, les localités et la communauté d’affaires, promeuvent activement la transformation numérique et le développement durable dans le commerce électronique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a publié le dépêche officiel n°56/CD-TTg visant à renforcer la gestion de l’État dans les secteurs du commerce électronique et du commerce numérique.

Ces initiatives soulignent l’engagement du Vietnam en faveur de la transformation numérique et de la modernisation économique, visant une croissance durable de l’économie numérique et un meilleur accès au marché mondial pour les entreprises vietnamiennes. – VNA/VI