Le Vietnam plante près de 770 millions d'arbres dans le cadre du projet "Planter un milliard d'arbres"

Photo d'illustration: VNA

De 2021 à 2023, l'ensemble du pays a planté près de 770 millions d'arbres, dépassant de plus de 121% le plan fixé dans le cadre du projet "Planter un milliard d'arbres pour la période 2021-2025" du Premier ministre.

Le montant total mobilisé pour mettre en œuvre le projet au cours des trois dernières années s'élève à près de 9 500 milliards de dôngs (387,8 millions de dollars), dont le budget de l'État représente 23,8%, le reste provenant des ressources sociales et d'autres sources.

Ces informations ont été annoncées lors d’une conférence dressant le bilan de trois années de mise en œuvre du projet "Planter un milliard d'arbres pour la période 2021-2025".

Certaines provinces ont obtenu des résultats remarquables, notamment Lao Cai (61 millions d'arbres), Phu Tho (52 millions), Long An (45 millions), Gia Lai (37 millions), Nghe An (34 millions).

Les ministères, les agences centrales ainsi que de nombreuses autres entreprises et particuliers ont activement participé au programme de plantation d'arbres.

Au cours de la période 2024-2025, le projet se poursuivra avec la plantation de plus de 492 millions d'arbres, dont plus de 275 millions d'arbres et 98 210 hectares de forêts, soit plus de 216 millions d'arbres.

Lors de la conférence, les délégués ont discuté des résultats obtenus, des difficultés, des limites et des mesures visant à mettre en œuvre efficacement le projet dans les années à venir.

En conclusion, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Nguyen Quoc Tri, a appelé les unités et les localités à continuer à suivre le plan approuvé pour la plantation d'arbres, à sensibiliser la communauté aux avantages, et à mobiliser la participation de chacun au programme. -VNA/VI