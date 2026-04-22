Le Vietnam place le sport au cœur de sa stratégie de santé publique

La Résolution n°72-NQ/TW du Bureau politique sur le développement du sport dans le nouveau contexte ouvre une orientation stratégique visant à améliorer la condition physique, la stature et la qualité de vie de la population vietnamienne. Elle marque un changement de paradigme, passant d’une logique de traitement des maladies à une approche proactive de prévention, où le sport devient un levier clé de santé publique.

Le pourcentage de personnes pratiquant régulièrement une activité physique a augmenté de 10 %. Photo : Vietnamplus

Au cœur de cette politique, les citoyens sont placés comme bénéficiaires et acteurs centraux. La santé est considérée à la fois comme un objectif et un fondement du développement socio-économique durable. D’ici 2030, plusieurs objectifs ont été fixés, notamment une espérance de vie moyenne de 75,5 ans, dont au moins 68 années en bonne santé, une amélioration de la taille moyenne des jeunes générations et une augmentation de la participation aux activités physiques.



À partir de 2026, les habitants bénéficieront d’examens de santé périodiques ou de dépistages gratuits au moins une fois par an, accompagnés de la mise en place de dossiers de santé électroniques. Cette mesure vise à améliorer la qualité des soins de santé primaires et à réduire les dépenses médicales. Parallèlement, une feuille de route vers la gratuité des soins de base dans le cadre de l’assurance maladie est prévue à l’horizon 2030, avec pour objectif une couverture universelle.



Le système de santé de base est également renforcé grâce à des investissements dans les infrastructures, les équipements et les ressources humaines. D’ici 2027, chaque centre de santé communal devrait disposer de 4 à 5 médecins, contribuant à améliorer l’accès aux soins au niveau local et à désengorger les hôpitaux.



En parallèle, la Résolution 72 met l’accent sur le développement du sport de masse. L’aménagement d’infrastructures publiques telles que parcs, terrains et centres communautaires est encouragé afin de faciliter l’accès à l’activité physique pour tous. Des programmes comme « Toute la population s’entraîne suivant l’exemple du Président Ho Chi Minh » ou la Journée olympique continuent de se déployer à grande échelle.



Dans le domaine éducatif, l’intégration de l’éducation physique et de la nutrition dans les programmes scolaires vise à construire dès le plus jeune âge une base solide de santé et de condition physique. La collaboration entre les secteurs de la santé, de l’éducation et les experts sportifs permet de proposer des pratiques adaptées et sécurisées.



Par ailleurs, la désignation du 7 avril comme « Journée de la santé pour tous » renforce la sensibilisation du public à l’importance de l’activité physique. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie de long terme visant à promouvoir une culture de la santé au sein de la société.



Selon les experts, le développement de la médecine du sport jouera un rôle clé dans l’optimisation des pratiques physiques, la prévention des blessures et l’amélioration de la santé globale. En outre, le sport de masse constitue un vivier pour la détection des talents, contribuant ainsi aux performances du sport vietnamien sur la scène internationale.



Dans l’ensemble, la Résolution 72 apparaît comme un cadre global et cohérent pour bâtir une société plus saine et dynamique. Avec l’engagement des autorités et la participation active des citoyens, le sport et la prévention devraient devenir des piliers essentiels du développement durable du Vietnam. - VNA/VI