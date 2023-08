Le Vietnam persiste dans sa politique extérieure de paix, d'amitié et de coopération

Le ministre de la Défense, Phan Van Giang, a participé le 15 août à la 11e Conférence sur la sécurité internationale de Moscou (MCIS-11) et a prononcé un discours lors de la session plénière "La sécurité dans l'Asie du Pacifique".

Le ministre de la Défense Phan Van Giang prononce un discours lors de la session plénière "La sécurité dans l'Asie du Pacifique". Photo : VNA

Phan Van Giang a souligné le rôle important de l'Asie-Pacifique pour le développement économique, scientifique et technologique mondial. C'est une région dynamique avec beaucoup de potentiel qui suscite l'intérêt de nombreux pays extérieurs à la zone pour promouvoir la coopération, a-t-il souligné.

Des opportunités de coopération existent là-bas, ainsi qu'une concurrence géopolitique et des intérêts stratégiques entrelacés entre les pays. Les problèmes de sécurité non traditionnels ont tendance à augmenter, tels que les catastrophes naturelles, les épidémies, le changement climatique, la sécurité énergétique, la cybersécurité, la sécurité de l'eau, le terrorisme, la criminalité transnationale, le trafic de drogue et la traite des êtres humains.

Pour faire face à de tels problèmes, a déclaré Phan Van Giang, il est important de renforcer la solidarité et les efforts conjoints des pays, non seulement dans la région mais aussi dans le monde entier.

La confiance politique et stratégique, la volonté de coopérer pour un développement commun, l'égalité et le respect mutuel, le respect de l'indépendance et de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des intérêts nationaux de chaque pays, le droit à l'autodétermination, la suprématie du droit international, le respect des engagements régionaux, une attention adéquate aux préoccupations sécuritaires de chaque pays, la persistance dans la résolution pacifique des différends et des désaccords sont les principaux facteurs pour garantir un environnement de paix, de stabilité et de développement durable en Asie-Pacifique, a déclaré le ministre.

Le Vietnam, a-t-il réitéré, persiste dans les principes de résolution des différends et des désaccords en Mer Orientale par des moyens pacifiques, sur la base du respect de l'indépendance, de la souveraineté et des intérêts légitimes des pays, de l'observation du droit international, notamment la Convention sur le droit du la mer (UNCLOS) de 1982, le respect sérieux de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), et espère élaborer un Code de conduite (COC) efficace, substantiel et contraignant à cet égard .

Dans les relations internationales, a-t-il précisé, le Vietnam suit une politique extérieure de paix, d'amitié, de coopération, de développement, étant un ami de tous les pays du monde et un partenaire responsable et digne de confiance de la communauté internationale, ne pas établir d'alliance de sécurité ou « choisir son camp » dans les relations internationales, respecter le principe de non-intervention dans le travail interne des autres pays, affirmer l'engagement envers les responsabilités et obligations internationales, apporter une contribution positive à la paix, à la stabilité, au développement et à la prospérité du monde et de la région.

A cette occasion, le ministre Phan Van Giang a annoncé le projet d'accueillir l'Exposition de défense du Vietnam 2024 et la célébration du 80e anniversaire de la création de l'Armée populaire du Vietnam, et a invité les pays à participer à ces événements.

En marge du MCIS-11, Phan Van Giang s'est entretenu avec le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou. Il a affirmé la volonté de Hanoï de développer le partenariat stratégique intégral avec la Russie, conformément à la déclaration conjointe sur la question jusqu'en 2030.

Les deux titulaires ont convenu de maintenir l'efficacité des mécanismes de coopération existants, continuer à participer et à se coordonner étroitement dans le cadre des Jeux militaires internationaux (Jeux de l'Armée), soutenir les activités multilatérales présidées par le ministère de la Défense de chaque pays, élargir la collaboration dans la recherche scientifique, entre autres.

A cette occasion, le ministre Phan Van Giang a rencontré le ministre chinois de la Défense Li Shangfu. Les deux responsables ont plaidé pour le renforcement de la coopération en matière de défense et ont souligné l'importance et la signification du huitième échange d’amitié de défense frontalière entre le Vietnam et la Chine, prévu pour septembre prochain.

Le ministre vietnamien a également rencontré le ministre mongol de la Défense Saikhanbayar Gursed pour discuter de la promotion de la coopération en matière de défense entre les deux pays et le général Nikolai Patrushev, secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie.