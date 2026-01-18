Le Vietnam passera officiellement aux biocarburants à compter du 1er juin 2026

Le Vietnam effectuera officiellement la transition vers l'utilisation des biocarburants E5 et E10 à compter du 1er juin 2026, conformément à une feuille de route élaborée sur plusieurs années par le gouvernement et les ministères et secteurs concernés.

Le déploiement de cette transition est prêt en termes de cadre juridique, d'infrastructures techniques et de consensus au sein du monde des affaires, soutenant ainsi les objectifs du pays en matière de développement durable et de protection de l'environnement.

Lors d'une conférence organisée le 16 janvier par le ministère de l'Industrie et du Commerce et consacrée à l'examen de l'approvisionnement et de la gestion des carburants en 2025 ainsi qu'à la présentation des plans pour 2026, Le Ngoc Hung, représentant du ministère des Sciences et des Technologies, a déclaré que le gouvernement avait mis en place les conditions nécessaires à l'introduction du carburant E10 dans les délais prévus.

Dans les faits, les principaux distributeurs de carburants se sont préparés activement à la transition. Petrolimex a quasiment achevé tous les préparatifs nécessaires, tandis que PVOIL a également largement satisfait aux exigences. Ces efforts constituent un socle important pour garantir un approvisionnement adéquat et la qualité des biocarburants lors de leur déploiement à l'échelle nationale.

Toutefois, des lacunes subsistent dans le système actuel de normes et de réglementations techniques régissant le secteur pétrolier, notamment en ce qui concerne les installations de stockage et les infrastructures techniques. Alors que le ministère des Technologies et des Sciences travaille à une nouvelle loi sur la qualité des produits, intégrant plusieurs nouvelles dispositions, une coordination plus étroite entre les ministères, les secteurs et les collectivités locales est nécessaire pour finaliser les normes et réglementations du secteur des carburants, garantissant ainsi un marché stable, transparent et sûr.

L'inspection et la supervision ont également été soulignées comme des tâches devant être menées régulièrement.

L'utilisation des biocarburants offre des avantages indéniables, notamment en matière de protection de l'environnement. De plus, le développement des biocarburants contribue à promouvoir l'industrie de production de biocarburants, à créer des emplois et à favoriser le développement socio-économique.

Afin de préparer la nouvelle feuille de route, fin 2025, le ministère des Sciences et de la Technologie (MST) a organisé des missions de travail avec les principales entreprises pétrolières pour examiner la mise en œuvre de la décision gouvernementale n° 53/2012/QD-TTg relative au développement et à l'utilisation des biocarburants, tout en recueillant leurs observations et en s'attaquant aux difficultés et aux obstacles rencontrés. Les résultats ont montré que la plupart des entreprises soutiennent la politique d'utilisation des biocarburants.

Selon Pham Thanh Trung, directeur adjoint du département juridique du ministère des Sciences et de la Technologie (MoIT), un nouveau décret relatif au commerce des produits pétroliers est actuellement soumis au gouvernement et fait l'objet de consultations finales avant sa publication.

Grâce à une préparation coordonnée en matière de politiques, d'infrastructures et à une forte participation des entreprises, la transition vers les biocarburants à compter du 1er juin 2026 devrait constituer une éta