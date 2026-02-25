Le Vietnam passe en revue la mise en œuvre des tâches de lutte contre la pêche INN

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha, chef du Comité directeur national chargé de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), s'exprime lors de la réunion. Photo : VNA

Dans l’après-midi du 24 février, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha, chef du Comité directeur national chargé de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), a présidé la 31ᵉ réunion dudit Comité.



La réunion, organisée sous format hybride, a réuni les autorités des 22 provinces et villes côtières. Elle visait à faire le point sur la mise en œuvre des tâches de lutte contre la pêche INN et à identifier les priorités à déployer avant et pendant la cinquième inspection de la Commission européenne (CE).



Lors de la réunion, le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Tran Duc Thang, a indiqué que son ministère avait conduit des échanges techniques avec la CE et élaboré un rapport global sur la lutte contre la pêche INN depuis 2017. Il a également annoncé la promulgation de la décision n° 515/QD-BNNMT portant sur un plan d’inspection de haute intensité dans 15 localités clés, d’ici jusqu’au 9 mars 2026.

À ce jour, 100 % des navires de pêche enregistrés dans les localités ont été mis à jour dans la base de données VNFishbase. Les localités poursuivent la vérification, la mise à jour et la publication publique des navires radiés dans la base de données partagée, afin de permettre aux autorités compétentes d’assurer un contrôle strict des navires ne remplissant pas les conditions d’exploitation.



Le ministre Tran Duc Thang a souligné que, conformément aux directives du Secrétariat du Parti et du Premier ministre, les dirigeants locaux devront assumer l’entière responsabilité en cas d’erreurs, de fourniture de données inexactes ou de gestion laxiste des navires de pêche en infraction, dans la mesure où les résultats de cette mission d’inspection seront déterminants pour la levée du « carton jaune » ou le risque d’un passage au « carton rouge ».



Concluant la réunion, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a exigé la poursuite de l’examen et de l’évaluation globaux de la mise en œuvre des tâches de lutte contre la pêche INN. Il a exigé la correction urgente des écarts et du manque de cohérence des données entre les systèmes, en vue de garantir des données unifiées et exactes, prêtes à être justifiées lors de la cinquième inspection de la CE.



Le vice-Premier ministre a chargé le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement d’assumer le rôle de chef de file et de travailler, avec les autres ministères et organismes concernés et les représentations vietnamiennes à l’étranger, pour élaborer en urgence un programme de travail avec la délégation d’inspection de la CE. -VNA/VI