Le Vietnam participe aux Jeux mondiaux Special Olympics de Berlin 2023

Le Vietnam participe aux Jeux mondiaux d’Eté Special Olympics 2023 qui se sont ouverts samedi 17 juin à Berlin, en Allemagne.

Membres de la délégation vietnamienne et représentants de l'ambassade du Vietnam en Allemagne. Photo: VNA

Se poursuivant jusqu’au 25 juin, cet événement voit la participation d’environ 7.000 sportifs de 190 pays et territoires à travers le monde, qui s'affronteront dans 26 sports.

La délégation vietnamienne comprend plus de dix personnes, dont six sportifs qui concourront dans trois sports que sont l’athlétisme, la natation et le bocce.