Le Vietnam participe aux Fêtes consulaires de Lyon

Le Vietnam a participé pour la première fois aux Fêtes consulaires organisées chaque année par la ville de Lyon, qui se sont déroulées les 11 et 12 juin sur sur la place Bellecour (Lyon 2e).

Le stand du Vietnam aux fêtes consulaires de Lyon 2022. Photo: VNA



L'Association Asie Nouvelle Génération - Vietnam en collaboration avec le Centre culturel du Vietnam en France et des associations des Vietnamiens en France a présenté un impressionnant programme de danse du licorne et de musique traditionnelle, un défilé de l’ao dai (robe traditionnelle vietnamienne) et une exposition sur le tourisme lors de l'événement. La gastronomie vietnamienne a également présentée aux visiteurs à cette occasion.

Roland Beaumont, président de l'Association Asie Nouvelle Génération - Vietnam, a déclaré que c'était un grand honneur et une grande fierté pour les Vietnamiens de cette ville de se joindre pour la première fois à l'événement .

Le directeur du Centre culturel du Vietnam en France, Nghiem Xuan Dong, a déclaré qu'à très court terme, le centre avait fait de son mieux pour mobiliser toutes les ressources afin de présenter des images sur le pays et l'homme vietnamiens aux amis internationaux.

Nées il y a plus de vingt ans, les fêtes consulaires sont organisées chaque année par la ville de Lyon et attirent environ 20.000 visiteurs par édition. L'objectif : célébrer le dynamisme du corps consulaire lyonnais, qui, avec 66 consulats est l’un des plus importants de France.

Pour fêter l'ouverture sur le monde de la capitale des Gaules, 53 pays ont été au rendez-vous.

Les 53 pays représentés cette année sur la Place Bellecour les 11 et 12 juin : Albanie, Algérie, Arménie, Autriche, Belgique, Birmanie, Brésil, Burkina Faso, Cambodge, Chine, Côte d’Ivoire, Corée, Croatie, Danemark, Équateur, Espagne, Estonie, Éthiopie, Finlande, Gabon, Guatemala, Hongrie, Irlande, Japon, Kosovo, Laos, Lettonie, Luxembourg, Mali, Malte, Maroc, Moldavie, Nicaragua, Niger, Pakistan, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République Dominicaine, République Tchèque, Roumanie, Sénégal, Seychelles, Slovénie, Suède, Suisse, Tchad, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Vietnam.