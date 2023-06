Le Vietnam participe au Sommet pour un nouveau pacte financier mondial

Le vice-Premier ministre vietnamien Trân Hông Hà s’est joint aux représentants d’une centaine de pays dont une quarantaine de chefs d’État et de gouvernement lors de la séance d’ouverture du Sommet international pour un nouveau pacte de financement mondial qui s’est tenu le 22 juin à Paris, en France.

Le vice-Premier ministre vietnamien Trân Hông Hà (1er à partir de la droite, 1er rang) lors de la séance d’ouverture du sommet. Photo : VNA

Les dirigeants de nombreuses organisations et institutions financières internationales telles que les Nations unies, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ainsi que des entreprises et investisseurs privés ont également assisté à l’événement.

Ce sommet vise, selon l’Élysée, à poser les bases d’un système financier international renouvelé, créant les conditions d’un choc de financement pour qu’aucun pays n’ait à choisir entre la réduction de la pauvreté, la lutte contre le dérèglement climatique et la préservation de la biodiversité.

Les délégués ont examiné les moyens d’élaborer une nouvelle vision du système financier mondial, d’aider les pays en développement fortement endettés et de mobiliser des financements privés pour la mise en œuvre des objectifs mondiaux.

Ils ont également discuté des mesures visant à encourager les investissements dans les infrastructures pour la transition énergétique et à atteindre les objectifs en matière de climat, de biodiversité et de développement durable.

Les dirigeants ont souligné le rôle de la solidarité et de la coopération dans la construction d’un système financier mondial inclusif, transparent et axé sur les personnes, et l’écoute des voix des pays en développement et sous-développés, ainsi que la prise d’engagements avec des actions concrètes.

A cette occasion, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a eu des entretiens avec le président de la Banque mondiale Ajay Banga, le ministre canadien du Développement international Harjit Singh Sajjan et le ministre danois de la Coopération au développement et de la Politique climatique mondiale Dan Jørgensen.

Lors de sa rencontre avec le président de la Banque mondiale, le dirigeant vietnamien l’a félicité pour son entrée en fonctions et a exprimé son espoir que les deux parties continueront à renforcer la coopération en matière d’APD et à mettre en œuvre efficacement des projets au Vietnam, en particulier dans le développement des infrastructures urbaines, l’adaptation au changement climatique, la transition énergétique et le renforcement des capacités.

Lors de la rencontre du vice-Premier ministre Trân Hông Hà avec le ministre canadien Harjit Singh Sajjan, les deux parties ont exprimé leur joie devant le développement des relations bilatérales au cours des cinq dernières décennies.

Ils ont affirmé une étroite coordination dans la mise en œuvre des projets de coopération au développement. Le ministre canadien du Développement international a proposé aux deux pays de renforcer leur coopération dans les domaines du développement vert et de la transition énergétique.

Lors de la réunion avec le ministre danois Dan Jørgensen, les deux parties ont discuté des mesures visant à mettre en œuvre efficacement le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) et à établir prochainement un partenariat stratégique vert pour élever les relations bilatérales et soutenir la transition verte du Vietnam.