Le Vietnam participe au premier Sommet des think tanks de l’ASEAN

Le secrétaire général de l’ASEAN, le Dr Kao Kim Hourn, s’exprime lors du Sommet des think tanks de l’ASEAN, à Jakarta, en Indonésie. Photo : VNA

Des représentants du Vietnam ont participé au premier Sommet des think tanks de l’ASEAN (ATTS, pour ASEAN Think Tanks Summit), qui s’est tenu mardi 10 septembre au siège de l’ASEAN à Jakarta, en Indonésie.

En tant qu’initiative de percée de l’Institut des affaires internationales de Singapour (SIIA), l’événement a marqué un moment charnière dans les efforts de la région pour répondre aux défis géopolitiques et économiques émergents.

Il est hébergé par le réseau des instituts d’études stratégiques et internationales de l’ASEAN (ASEAN-ISIS), avec le soutien du Secrétariat de l’ASEAN et de l’Agence allemande de développement (GIZ) du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères.

L’événement a réuni des représentants de groupes consultatifs d’experts d’institutions de recherche stratégique de l’ASEAN et de ses partenaires de dialogue pour promouvoir les efforts régionaux, en fournissant une plate-forme pour apporter des idées stratégiques afin de répondre aux priorités les plus urgentes du bloc régional.

Dans son discours d’ouverture, le secrétaire général de l’ASEAN, le Dr Kao Kim Hourn, a souligné que les discussions et les interactions lors de ce forum aideraient à produire des solutions innovantes, à renforcer les partenariats et la coopération entre tous les groupes d’experts.

Le sommet servira de passerelle pour que les groupes d’experts de l’ASEAN et ses partenaires de dialogue collaborent étroitement et se connectent avec les responsables des États membres de l’ASEAN pour élaborer des politiques inclusives et coopératives, a-t-il déclaré.

Les participants ont axé leurs discussions sur cinq domaines clés jugés cruciaux pour les progrès de l’ASEAN qui mettent l’accent sur la connectivité et la centralité, notamment le renforcement de la connectivité numérique, la connectivité énergétique et le renforcement de la connectivité institutionnelle et politique.

L’Académie diplomatique du Vietnam (DAV) est membre du réseau ASEAN-ISIS. Selon Trinh Minh Manh, directeur adjoint de l’Institut d’études stratégiques de la DAV, le Vietnam a pris des initiatives pour contribuer aux activités conjointes du réseau et pour protéger les intérêts et les points de vue du Vietnam sur les questions pertinentes.

Le succès de ce premier sommet ouvrira la voie à des dialogues élargis dans les années à venir, renforçant la capacité de l’ASEAN à relever les défis mondiaux. Les recommandations de l’événement seront soumises aux dirigeants de l’ASEAN pour examen lors du sommet de l’ASEAN en octobre de cette année. – VNA/VI