Le Vietnam participe au 26e Forum de São Paulo au Brésil

Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) a effectué du 29 juin au 2 juillet une visite de travail au Brésil et a participé au 26e Forum de São Paulo sur le thème "L’intégration régionale pour faire progresser la souveraineté de l’Amérique latine et des Caraïbes" à Brasília, capitale du Brésil.

Le membre du Comité central du PCV et secrétaire du Comité du Parti de la province de An Giang, Lê Hông Quang. Photo : VNA





S’adressant à la session plénière du forum, le chef de la délégation Lê Hông Quang, qui est membre du Comité central du PCV et secrétaire du Comité du Parti de la province de An Giang, dans le delta du Mékong, a remercié les partis communistes, de gauche et les partis ouvriers, et les forces progressistes pour leur précieux soutien au Vietnam lors de ses luttes pour l’indépendance nationale et la réunification dans le passé, ainsi que dans la cause de la construction et de la défense nationales à l’heure actuelle.

Il a fait l’éloge du développement et des contributions des forces de gauche en Amérique latine dans la promotion de l’intégration et de la connectivité régionales, ainsi que de la coopération, du développement et de la paix dans le monde, exprimant sa conviction que les discussions dans le cadre du forum contribueront davantage à promouvoir l’intégration et à renforcer la capacité des nations, faisant ainsi de l’Amérique latine une région pacifique, unie, stable, prospère et durable.

Lê Hông Quang a également informé des réalisations du Vietnam en matière de développement et de rénovation socio-économiques (Dôi moi) au cours des 37 dernières années, indiquant que le Vietnam s’est fixé pour objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Le responsable a affirmé la politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations du pays, ainsi que la ligne directrice de la construction d’une diplomatie globale et moderne basée sur sur la promotion de la force combinée de trois piliers - les relations extérieures du Parti, la diplomatie de l’État et la diplomatie populaire.

Les délégués ont salué la présence du Vietnam au forum, soulignant que c’était une grande source d’encouragement pour le mouvement de gauche dans les régions d’Amérique latine et des Caraïbes, et la cause de la construction du socialisme dans les pays de la région.

Au cours de leur séjour, la délégation vietnamienne a eu une séance de travail avec le président du Parti des travailleurs (PT) au pouvoir au Brésil, au cours de laquelle les deux parties ont convenu d’élargir les relations entre le PCV et le PT, promouvant ainsi l’amitié et la coopération traditionnelles entre les deux nations dans le temps à venir.

Lê Hông Quang a également rencontré des représentants des partis politiques des régions d’Amérique latine et des Caraïbes, pour exprimer leur solidarité et discuter des mesures visant à renforcer l’amitié et la coopération avec les partis.

Le 26e Forum de São Paulo a vu la participation de 170 délégués de ses pays membres, 80 invités internationaux et 300 participants locaux. – VNA/VI