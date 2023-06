Le Vietnam participe au 20e Dialogue Shangri-La à Singapour

Le général de corps d'armée Hoang Xuan Chiên, vice-ministre de la Défense (2e à partir de la gauche), au dialogue. Photo: VNA

Le 20e Dialogue Shangri-La sur la défense et la sécurité (SLD20) à Singapour, organisé par l'Institut international d'études stratégiques (IISS), s'est officiellement ouvert le 3 juin.



L’événement, qui se tient du 2 au 4 juin, voit la participation de plus de 550 délégués qui sont des dirigeants de la défense et de la sécurité et des experts de 41 pays.



La délégation du ministère de la Défense du Vietnam est conduite par le général de corps d’armée Hoang Xuan Chiên, membre de la Commission militaire centrale, vice-ministre de la Défense.



Dans le cadre du SLD20, le vice-ministre Hoang Xuan Chiên a rencontré des représentants de différents pays.



Lors de leur rencontre, le vice-ministre Hoang Xuan Chiên et le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, ont affirmé que la coopération bilatérale en matière de défense était l'un des piliers importants du partenariat stratégique intégral et des bonnes relations de voisinage entre leurs pays.



Durant leur rencontre, le vice-ministre Hoang Xuan Chiên et le vice-Premier ministre australien et ministre de la Défense, Richard Donald Marles, ont convenu de continuer à mettre en œuvre efficacement leur coopération dans les domaines conclus par les deux parties, de promouvoir la signature de l'accord de partenariat pour le maintien de la paix et de mettre à jour la déclaration sur la vision commune sur la promotion de la coopération en matière de défense.



Le vice-ministre Hoang Xuan Chiên a également rencontre son homologue japonais, Masami Oka. Ils ont convenu de poursuivre leurs efforts et de coordonner les activités dans le cadre du cycle où le Vietnam et le Japon co-président le groupe d'experts de l’ADMM sur le maintien de la paix des Nations Unies.



En rencontrant des dirigeants du ministère de la Défense de Singapour, le général de corps d'armée Hoang Xuan Chiên a exprimé son souhait de promouvoir les relations de coopération en matière de défense avec d'autres pays pour qu'elles deviennent plus substantielles et efficaces.



Lors de sa rencontre avec Peter Hammerschmidt, sous-ministre adjoint au ministère de la Défense du Canada, le général de corps d'armée Hoang Xuan Chiên a suggéré que les deux parties continuent à maintenir l'échange de délégations de défense à tous les niveaux, organisent efficacement des consultations bilatérales sur la défense, et signent d'importants documents et plans de coopération....