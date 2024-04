Le Vietnam participe au « Milipol Asia-Pacific – TechX Summit 2024 » à Singapour

Une délégation de haut niveau du ministère de la Sécurité publique, conduite par son vice-ministre Luong Tam Quang, participe au « Milipol Asia-Pacific – TechX Summit 2024 » qui se tient du 3 au 5 avril à Singapour.



En rendant une visite de courtoisie au ministre singapourien de l'Intérieur et de la Justice K.Shanmugam, Luong Tam Quang a déclaré que l’événement « Milipol Asia-Pacific – TechX Summit 2024 » était une bonne occasion pour le Vietnam d'échanger des expériences et d'étudier les réalisations de Singapour et d'autres pays dans l'application des technologies de pointe au service de la transformation numérique nationale.

Le vice-ministre vietnam ien de la Sécurité publique Luong Tam Quang rend une visite de courtoisie au ministre singapourien de l'Intérieur et de la Justice K.Shanmugam. Photo: VNA

Il a ensuite souligné la coopération solide dans les domaines de la sécurité et de la lutte contre la criminalité transfrontalière entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et les autorités chargées de l'application des lois de Singapour, dont le ministère de l'Intérieur de Singapour.



Le vice-ministre vietnamien a suggéré plusieurs mesures pour renforcer la collaboration entre les deux ministères, contribuant ainsi à approfondir le partenariat stratégique Vietnam-Singapour ainsi qu’à promouvoir le développement stable et la paix dans la région et dans le monde.



Le ministre singapourien, pour sa part, a hautement apprécié la bonne coopération entre les deux parties et a salué les propositions du ministère vietnamien, notamment la signature rapide d'un accord de coopération contre la criminalité transfrontalière en remplacement de celui signé en 2018, et la reprise d'un programme de formation en langue anglaise destiné aux hauts fonctionnaires du ministère vietnamien de la Sécurité publique.

Luong Tam Quang rencontre la ministre singapourienne des Communications et de l'Information Joséphine Teo. Photo: VNA



Luong Tam Quang a également rencontré la ministre singapourienne des Communications et de l'Information Joséphine Teo, le ministre français de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin, ainsi que de nombreux chefs de délégations étrangères présentes à l'événement.



La ministre Joséphine Teo a invité le vice-ministre vietnamien à assister à la 9e Semaine internationale de la cybersécurité de Singapour qui se tiendra plus tard cette année.



Après avoir assisté à la cérémonie d'ouverture de « Milipol Asia-Pacific – TechX Summit 2024 », Luong Tam Quang a visité le salon commercial Milipol Asia-Pacific.-VNA/VI