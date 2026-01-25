Le Vietnam participe activement et contribue aux forums bouddhiques mondiaux

Des moines bouddhistes récitent des prières avant l’ouverture du Sommet. Photo: VNA

Le matin du 24 janvier (heure locale), le 2ᵉ Sommet mondial du bouddhisme s’est officiellement ouvert à New Delhi, en Inde, sous la coprésidence de la Confédération bouddhiste internationale (IBC) et du ministère indien de la Culture et du Tourisme.

L’événement de deux jours rassemble des dizaines de communautés monastiques, de chercheurs et de délégués venus de plus de 40 pays et territoires, dont la délégation bouddhique vietnamienne conduite par le vénérable Thich Duc Thien, vice-président et secrétaire général du Conseil d’administration de l’Église bouddhique du Vietnam.

Dans son discours d’ouverture, le secrétaire général de l’IBC, le vénérable Shartse Khensur Rinpoche Jangchup Choeden, a souligné la profonde signification du sommet dans un contexte mondial marqué par de multiples défis complexes. Placé sous le thème "Sagesse collective, voix unie et coexistence mutuelle", ce sommet vise à approfondir le rôle des enseignements du Bouddha dans la promotion de la paix, de la sérénité et du bonheur de l’humanité à travers le dialogue, la coopération et l’esprit de solidarité.

Pour sa part, le ministre indien des Affaires parlementaires et des Minorités, Kiren Rijiju, a affirmé que les enseignements du Bouddha continuent d’éclairer la voie vers l’harmonie et la coexistence pacifique à l’échelle mondiale. Selon lui, le développement durable et la prospérité d’une nation doivent reposer sur les valeurs de compassion, de sagesse et d’éthique du bouddhisme. Il a également mis en avant les efforts du gouvernement indien, sous la direction du Premier ministre Narendra Modi, pour diffuser le message bouddhique dans le monde.

Les délégués au Sommet. Photo: VNA

Le ministre indien de la Culture et du Tourisme, Gajendra Singh Shekhawat, a souligné le rôle de la communauté bouddhique internationale dans la réponse aux défis mondiaux, tout en réaffirmant l’engagement de New Delhi à préserver et à valoriser l’héritage bouddhique commun de l’humanité. Il a notamment évoqué l’organisation de cérémonies de vénération des reliques du Bouddha dans plusieurs pays, dont le Vietnam, comme symbole vivant du lien entre sagesse ancienne et dialogue mondial contemporain.

De son côté, le vénérable Thich Duc Thien a estimé que le thème du sommet reflète profondément les valeurs fondamentales du bouddhisme vietnamien, tant dans son accompagnement de la nation que dans son intégration internationale. Il a insisté sur le fait que la promotion d’une sagesse collective et d’une voix unifiée renforce la cohésion sociale et affirme le rôle actif du bouddhisme dans la paix, la stabilité et le développement durable.

Il a ajouté que, forte de son expérience, l’Église bouddhique du Vietnam peut partager avec la communauté internationale un modèle d’organisation unifiée, capable de rassembler diverses traditions et écoles au sein d’un même cadre. Associée à des activités étroitement liées à la vie sociale et à l’organisation réussie, à quatre reprises, de la Journée du Vesak des Nations Unies, cette expérience illustre l’esprit de solidarité, de responsabilité et la contribution concrète du bouddhisme vietnamien à la promotion d’une coexistence harmonieuse et de la paix dans le monde. -VNA/VI