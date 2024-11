Le Vietnam participe activement aux efforts de gestion et d’exploitation durable des minéraux essentiels

L’ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam à l’ONU lors de la séance de présentation du rapport du groupe d'experts sur les minéraux essentiels. Photo : VNA

Le Vietnam a fait part mardi 5 novembre de son soutien à l’initiative du secrétaire général de l’ONU António Guterres sur la création d’un groupe d'experts sur les minéraux essentiels à la transition énergétique qui vient de présenter un rapport servant de guide pratique pour contribuer à générer la prospérité et l’égalité aux côtés de l’énergie propre.

Alors que la transition énergétique devient une tendance incontournable, l'introduction de normes et de lignes directrices internationales sur les minéraux essentiels est nécessaire pour aider les pays en développement à bénéficier davantage de l'exploitation minière et à participer plus équitablement à la chaîne de valeur, tout en tirant parti des opportunités que les minéraux essentiels apportent au processus de transition énergétique et au développement durable, a déclaré l’ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam à l’ONU.

Le Vietnam a soutenu cette initiative dès le début, en raison de l'importance de cette question pour la mise en œuvre de l'action climatique du Vietnam et la mise en œuvre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

Alors que la demande en minéraux essentiels aux technologies d’énergies renouvelables devrait presque tripler d’ici à 2030, le groupe d’experts a publié un ensemble de recommandations et de principes directeurs à l’intention des gouvernements, de l’industrie et d’autres parties prenantes pour garantir que les opportunités de la transition énergétique mondiale soient exploitées avec équité, justice et durabilité.

Intitulé «Repenser la transition énergétique: principes pour guider les minéraux essentiels à la transition énergétique vers l’équité et la justice», le rapport formule des recommandations en matière d’équité, de transparence, d’investissement, de durabilité et de droits humains, non seulement là où les minéraux sont extraits, mais tout au long de la chaîne de valeur des minéraux, depuis le raffinage et la fabrication, jusqu’au transport et au recyclage en fin d’utilisation.

Les résultats de travail du groupe d’experts créent une base pour promouvoir la coopération internationale afin d'assurer une chaîne d'approvisionnement durable en minéraux essentiels, mais il est également nécessaire de garantir le principe de respect de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, adapté aux conditions de chaque pays, s’est félicité l’ambassadeur Dang Hoàng Giang.

Affirmant sa disposition à continuer à participer activement aux prochaines étapes de ce processus, le Vietnam a suggéré à l’ONU de mener des consultations et des discussions approfondies avec les pays membres sur le contenu du rapport et continuer à mettre à jour le processus de mise en œuvre. – VNA/VI