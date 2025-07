Le Vietnam participe à une réunion des hauts officiels de l’ASEAN en Malaisie

Le 7 juillet, une réunion des hauts officiels (SOM) de l’ASEAN s’est tenue à Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie, marquant le coup d’envoi d’une série d’activités dans le cadre de la 58e réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM-58) et des réunions connexes prévues du 8 au 11 juillet.



L’ambassadeur Tran Duc Binh, chef par intérim de la Délégation vietnamienne des hauts officiels chargés des affaires de l’ASEAN, a participé à cette réunion. Celle-ci a passé en revue l’ensemble de l’ordre du jour et les préparatifs de l’AMM-58 et des événements associés.



Les réunions ministérielles de cette année revêtent une importance particulière, organisées à la suite du 46e Sommet de l’ASEAN, dans le but de mettre en œuvre concrètement la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045 et les stratégies de coopération connexes.



Les ministres discuteront de la feuille de route pour l’adhésion du Timor-Leste à l’ASEAN. Ils évalueront également les relations de l’ASEAN avec ses partenaires, adopteront des plans de coopération pour la nouvelle période et échangeront sur les grandes questions régionales et internationales actuelles.



Le secrétaire général du ministère malaisien des Affaires étrangères, Datuk Seri Amran Mohamed Zin, a déclaré que tous les partenaires extérieurs de l’ASEAN participeront aux réunions.



L’AMM-58 et les réunions connexes se tiendront du 8 au 11 juillet à Kuala Lumpur, avec la participation des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’ASEAN, du Timor-Leste et de 17 partenaires. Environ 20 événements auront lieu dans les cadres de l’ASEAN, de l’ASEAN+1, de l’ASEAN+3, de l’EAS (Sommet d’Asie de l’Est) et du Forum régional de l’ASEAN (ARF).



Lors de la réunion, l’ambassadeur Tran Duc Binh et les chefs de délégation des autres pays ont discuté de l’adaptation de l’ASEAN face aux évolutions géoéconomiques, du renforcement des relations avec les partenaires actuels, de l’examen de nouveaux partenariats potentiels, ainsi que de l’état d’avancement du processus d’adhésion du Timor-Leste.

L'ambassadeur Tran Duc Binh lors de la réunion. Photo: VNA

Le même jour, s’est également tenue une réunion du Comité exécutif du Traité sur la zone exempte d’armes nucléaires de l’Asie du Sud-Est (SEANWFZ), axée sur la mise en œuvre du Plan d’action 2023–2027, les initiatives marquant le 30e anniversaire du Traité et la promotion des consultations avec les États dotés d’armes nucléaires concernant la signature du Protocole SEANWFZ.



Le 8 juillet, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, dirigera une délégation vietnamienne lors des premières activités de l’AMM-58.-VNA/VI