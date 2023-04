Le Vietnam participe à une exposition sur les voyages et les vacances au Canada

L'ambassade du Vietnam au Canada a présenté, le 1er avril, le Vietnam, sa culture, ses paysages, ses hommes... aux amis internationaux, ce dans le cadre d’une exposition sur les voyages et les vacances organisée à Ottawa.

Il s'agit d'un événement s'inscrivant dans le cadre des activités de célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Canada et également le premier événement majeur que le Canada organise à Ottawa depuis le déclenchement de la pandémie de COVID-19.

Plus de 150 représentants d'ambassades, d'agences de voyages internationales et d'opérateurs de services de voyage participent à cet événement. L'objectif principal de l'exposition est de montrer l'importance et la valeur des produits et services liés à l'industrie du tourisme, en particulier en cette période post-pandémie de COVID-19.

L'exposition regroupe plus de 60 destinations internationales et des dizaines d'attractions canadiennes. Le stand du Vietnam attire de nombreux amis internationaux en raison des informations et des images vives sur l’homme et la nature. Des types de tourisme intéressants et des destinations attrayantes sont mis en évidence pour aider les visiteurs à mieux comprendre l'enthousiasme et l'hospitalité des Vietnamiens.

Les relations entre le Vietnam et le Canada traversent une bonne période, notamment dans le domaine économique où le commerce bilatéral a atteint 11 milliards CAD (près de 195 billions de dongs). Actuellement, les deux parties entretiennent des échanges entre les deux peuples et dé échanges économiques, par le biais d'associations et d'organisations telles que l'Association d'amitié Canada-Vietnam, l'Association d'affaires Vietnam-Canada.