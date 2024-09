Le Vietnam participe à l’ACDFM-21 au Laos

Photo: VNA

Une délégation de l'Armée populaire du Vietnam, dirigée par le général de corps d'armée Nguyên Tân Cuong, chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense, assiste à la 21e Réunion des chefs des forces de défense de l'ASEAN (ACDFM-21), qui s'est ouverte ce jeudi 5 septembre à Vientiane, au Laos.

S’exprimant lors de l’ouverture de cette réunion, le général de corps d'armée Khamlieng Outhakaysone, vice-ministre lao de la Défense et chef d'état-major de l'Armée populaire du Laos, a affirmé que la coopération entre les armées des pays membres de l'ASEAN jouait un rôle très important et constituait une condition pour la construction d'une région de l'ASEAN de paix, de prospérité et de sécurité. Il a souligné que l’ACDFM-21 visait à continuer de renforcer la coopération en matière de défense et militaire entre les pays de l'ASEAN, contribuant à protéger la paix, la stabilité, la sécurité et la force de l'ASEAN, conformément aux normes internationales de l'ASEAN.

Le général de corps d’armée Khamlieng Outhakaysone a exprimé sa conviction que l'ACDFM-21 créerait des choses positives, contribuant au renforcement de la coopération entre les armées des pays de l'ASEAN.

De son côté, le général de corps d’armée Nguyên Tân Cuong s'est dit convaincu que l’ACDFM-21 serait un succès, fixant les orientations pour continuer à mettre en œuvre efficacement la coopération militaire à travers les mécanismes et initiatives existants, ainsi que proposerait de nouvelles initiatives pour maintenir et promouvoir davantage la solidarité, le consensus et la coopération entre les militaires des pays de l'ASEAN, contribuant ainsi à consolider la paix, la sécurité et l'autonomie régionale.

Il a affirmé que le Vietnam soutenait toujours le Laos dans l'accomplissement de la responsabilité de la présidence de l'ASEAN en 2024.

Il a déclaré que ce n'est qu'en renforçant la confiance politique, en promouvant la solidarité et la coopération pratique entre les pays et les forces militaires de la région que la communauté de l'ASEAN pourra résoudre efficacement les problèmes, en radicalisant les défis de sécurité transnationaux traditionnels et non traditionnels.

Parallèlement, les mécanismes et forums établis par l'ASEAN et jouant un rôle de premier plan ainsi que les mécanismes de coopération, les forums multilatéraux internationaux et régionaux sont extrêmement importants, contribuant à renforcer la confiance, à promouvoir la compréhension mutuelle, à œuvrer en faveur de la coopération et à résoudre les conflits et les désaccords par le biais des moyens pacifiques.

Il a espéré que les parties concernées devraient s'abstenir de mener des activités susceptibles de nuire à la paix et à la stabilité dans la région, d'éroder la confiance entre les pays et d'entraver les efforts de coopération de la région, affirmant que le Vietnam persistait toujours dans le principe de résoudre les différends et les désaccords par des moyens pacifiques, sur la base du respect de l'indépendance, de la souveraineté et des intérêts légitimes des nations, et du respect du droit international, y compris de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 1982 (UNCLOS 1982).

Le Vietnam soutient la mise en œuvre complète et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) ainsi que la conclusion rapide des négociations pour la signature d'un Code de conduite substantiel et efficace en Mer Orientale (COC), conformément au droit international.

En tant que membre responsable de la communauté internationale et de l'ASEAN, l'Armée populaire du Vietnam a participé et participera de manière responsable aux activités de coopération entre les armées des pays de l'ASEAN.

Fin 2024, le Vietnam organisera la deuxième Exposition internationale de défense et célébrera le 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam, l'échange de musique militaire des pays de l'ASEAN. Le Vietnam souhaite recevoir le soutien et la participation active des pays membres de l'ASEAN à ces événements importants, a-t-il dit.

Les chefs des forces de défense de l'ASEAN ont réaffirmé leur attachement, leur solidarité de longue date, le développement commun vers la construction de la communauté de l'ASEAN, affirmant serrer leurs mains pour répondre efficacement aux défis existants et potentiels auxquels la région est confrontée.

Après avoir discuté de la situation sécuritaire régionale et mondiale, en particulier des défis de sécurité traditionnels et non traditionnels qui affectent directement la région de l'ASEAN, ils ont évalué les résultats de la coopération entre les armées des pays de l'ASEAN, avant de définir des orientations pour promouvoir une coopération pratique et efficace dans le domaine de la sécurité le temps à venir.

Ils ont approuvé le Plan d’action biennal (2024-2026), adopté et signé la Déclaration commune de l’ACDFM-21.

A l’issue de la réunion, a eu lieu la cérémonie de passation de la présidence de l'ACDFM 2025 à la Malaisie. -VNA/VI