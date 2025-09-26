Le Vietnam participe à la Semaine mondiale de l’énergie atomique à Moscou

Le président russe Vladimir Poutine prononce un discours lors de la Semaine mondiale de l’énergie atomique. Photo : VNA

Le Vietnam participe à la toute première Semaine mondiale de l’énergie atomique (WAW), qui s’est ouverte le 25 septembre au parc des expositions VDNKh de Moscou.



Cet événement, l’un des plus importants du genre, a réuni des dirigeants, des experts et des jeunes du monde entier pour réfléchir à l’avenir de l’énergie nucléaire et des technologies vertes.



La WAW se déroule jusqu’au 28 septembre et coïncide avec le 80e anniversaire de l’industrie nucléaire russe. Elle a rassemlé plus de 10.000 délégués de 118 pays, près de 250 intervenants internationaux et plus de 18 000 jeunes participants.



Elle sert non seulement de vitrine aux dernières avancées technologiques, mais aussi de forum permettant aux décideurs politiques, aux scientifiques, aux entreprises et aux organisations internationales de discuter des stratégies énergétiques durables pour les décennies à venir.



Le Vietnam participe à l’événement en tant que partenaire important de la Russie dans le secteur nucléaire. La délégation vietnamienne comprend des représentants du ministère des Sciences et des Technologies, de l’Académie vietnamienne des sciences et des technologies et de l’Institut vietnamien de l’énergie atomique. Elle devrait contribuer activement aux tables rondes organisées lors de l’événement.



De hauts responsables russes, dont le vice-Premier ministre Alexandre Novak et le chef adjoint de l’administration présidentielle Sergueï Kirienko, ont souligné le rôle de l’énergie nucléaire comme source d’énergie fiable, respectueuse de l’environnement et sûre. Ils ont insisté sur le fait que les accords conclus lors de la WAW pourraient façonner l’avenir énergétique de la planète pour le siècle prochain.



Le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, s’exprime en ouverture de la Semaine mondiale de l’énergie atomique. Photo : VNA

Les dirigeants de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et de l’Association nucléaire mondiale (WNA) ont également souligné l’importance d’un développement nucléaire pacifique, sûr et responsable, en mettant en avant des tendances telles que les petits réacteurs modulaires et l’intégration de l’intelligence artificielle.



S’exprimant lors du forum, le président russe Vladimir Poutine a annoncé que la Russie lancerait d’ici 2030, dans la province de Tomsk, le premier système nucléaire à cycle fermé au monde, permettant la réutilisation de 95% du combustible usé. Cette innovation devrait permettre de réduire considérablement les déchets radioactifs et de garantir la sécurité de l’approvisionnement en uranium.



Le Dr Trân Chi Thành, de l’Institut vietnamien de l’énergie atomique, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) que le forum offrait l’occasion d’explorer les perspectives de coopération non seulement avec la Russie, mais aussi avec d’autres pays.



Le responsable a rappelé que lors de la visite du président russe Vladimir Poutine au Vietnam en 2024, les dirigeants des deux pays avaient convenu de reprendre la coopération dans le domaine de l’énergie nucléaire, puis d’un accord en janvier 2025 pour la création d’un centre de recherche nucléaire.



Il a souligné que la Russie reste un partenaire crucial et a exprimé l’espoir d’une collaboration élargie dans la formation de ressources humaines de haute qualité pour préparer la future industrie nucléaire du Vietnam. – VNA/VI