Le Vietnam participe à la Semaine internationale de la cybersécurité 2022

Les dirigeants à la 7e Conférence des ministres de l’ASEAN de la cybersécurité. Photo : VNA



Une délégation du Vietnam, conduite par le général To Lam, ministre de la Sécurité publique, a assisté aux activités de la Semaine internationale de la cybersécurité de Singapour 2022 (SICW 2022) ayant pour thème «Sécurité numérique : responsabilité partagée », qui a eu lieu du 18 au 20 octobre à Singapour.

S'exprimant lors de la session plénière de la 7e Conférence des ministres de l’ASEAN de la cybersécurité (AMCC 7), dans le cadre de la SICW 2022, To Lam a précisé que la coopération en matière de cybersécurité au sein de l'ASEAN devrait se concentrer sur la promotion d’un consensus en connaissances comme en actions au sein de l'ASEAN en la matière. Il faut mener des enquêtes sur les domaines prioritaires communs au sein du bloc pour élaborer des programmes de formation pour le Centre de renforcement des capacités de cybersécurité ASEAN-Japon en Thaïlande et le Centre de cybersécurité ASEAN-Singapour.

Il a réaffirmé son engagement à continuer de participer activement, substantiellement et efficacement au processus de promotion des efforts de l'ASEAN pour répondre aux menaces de cybersécurité et prévenir et combattre les cyberattaques sur les réseaux publics. Les pays de l'ASEAN doivent se coordonner pour organiser un forum juridique sur la cybersécurité; mettre en œuvre des programmes sur l’enrichissement de connaissances sur la cybersécurité et l'utilisation sûre d'Internet pour les internautes de l'ASEAN....

En marge de SICW 2022, le ministre To Lam a eu des rencontres bilatérales. Lors de l’entretien avec Mme Josephin Teo, ministre singapourienne des Communications et de l'Information et le ministre singapourien de l'Intérieur et de la Justice K. Shanmugam, To Lam a suggéré que les deux parties continuent de maintenir et d'étendre les activités de coopération internationale en matière de cybersécurité, notamment le partage d'informations, l’organisation d’exercices conjoints de protection du système de réseau, la réponse d’incidents de sécurité du réseau ; et d’examiner l’élaboration d’un protocole d’accord sur la coopération bilatérale dans la lutte contre la criminalité de drogue.

Lors de la rencontre avec le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, To Lam a affirmé que les relations entre le Vietnam et les États-Unis avaient encore de potentiels pour se développer. Les deux parties ont également convenu d'achever prochainement les procédures pertinentes pour signer un protocole d'accord sur la coopération dans la prévention et la lutte contre les crimes transnationaux entre le département américain de la Sécurité intérieure et le ministère vietnamien de la Sécurité publique.

Lors de la rencontre avec le ministre adjoint des Affaires étrangères australien Tim Watts, le ministre To Lam a demandé aux forces de l'ordre des deux parties de continuer de renforcer la coopération dans la lutte contre la cybercriminalité, en se concentrant sur des contenus tels que la signature de documents de coopération internationale sur la garantie de la sécurité du réseau et la prévention de la cybercriminalité ; de partager d’expériences dans l’élaboration et le perfectionnement du mécanisme de gestion des nouveaux problèmes survenant dans le domaine de la cybersécurité ; d’établir un mécanisme de communication directe et efficace entre les deux parties pour partager des informations et des expériences en matière d'enquête, de traitement, de lutte contre les cyberattaques et le cyberterrorisme ; de renforcer la coopération public-privé dans l’enquête et le traitement des actes illégaux dans le cyberespace...

Avec le thème « Sécurité numérique : responsabilité partagée », SICW 2022 - le principal forum important sur la cybersécurité en Asie-Pacifique, devrait créer une dynamique pour renforcer les cybercapacités et consolider les partenariats internationaux face à des menaces de cybersécurité de plus en plus complexes. Dans le cadre de cet événement, a eu lieu le Salon de la cybersécurité 2022.