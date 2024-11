Le Vietnam participe à la réunion informelle des ministres de la Défense ASEAN - États-Unis

Le ministre de la Défense Phan Van Giang à la réunion informelle des ministres de la Défense ASEAN - États-Unis, à Vientiane, le 20 novembre. Photo : VNA

Une haute délégation vietnamienne dirigée par le membre du Politburo, vice-secrétaire de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense Phan Van Giang a participé mercredi 20 novembre à Vientiane, au Laos, à la réunion informelle des ministres de la Défense ASEAN - États-Unis.

L’événement était coprésidé par le vice-Premier ministre lao et ministre de la Défense, Chansamone Chanyalath, et le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin.

Dans son discours, le ministre Phan Van Giang a souligné la coopération de plus en plus substantielle et efficace en matière de défense entre l’ASEAN et les États-Unis, notant que les États-Unis ont régulièrement proposé d’organiser des réunions informelles avec les ministres de la Défense de l’ASEAN, ont activement rejoint les sept groupes de travail d’experts de l’ADMM+ et ont lancé de manière proactive des efforts pour renforcer la coopération et renforcer les capacités des États membres de l’ASEAN.

Le ministère vietnamien de la Défense apprécie hautement l’efficacité et la praticabilité des activités proposées par les États-Unis, qui sont cruciales pour la paix, la sécurité et l’auto-résilience régionales, ainsi que pour le développement commun des pays membres de l’ASEAN.

Alors que le 5e cycle des groupes de travail d’experts de l’ADMM+ est en cours, le ministre Phan Van Giang a réaffirmé l’engagement de toutes les parties à promouvoir le dialogue, à instaurer la confiance et à apporter des contributions substantielles au maintien de la paix et de la stabilité régionales. Cela comprend la consolidation de la coopération dans les sept domaines décrits dans la Déclaration des dirigeants ASEAN-États-Unis de 2022 sur l’établissement d’un partenariat stratégique global en 2022.

Exprimant sa confiance dans la coprésidence réussie du groupe de travail d’experts de l’ADMM+ sur la médecine militaire par les États-Unis et l’Indonésie au cours de ce cycle, il a réitéré le soutien du Vietnam et son implication active dans les activités de coopération entre les États-Unis et l’ASEAN, en particulier dans le cadre de l’ADMM+.

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a exprimé le désir des États-Unis de renforcer davantage la collaboration pratique et efficace en matière de défense avec l’ASEAN pour la paix et la sécurité dans la région.

En réponse, les ministres de la Défense de l’ASEAN ont affirmé leur volonté de collaborer avec les États-Unis et d’autres partenaires pour relever les défis de sécurité, tant traditionnels que non traditionnels.

En marge de la 18e réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM-18) et de la 11e réunion de l’ADMM+ à Vientiane, le ministre Phan Van Giang a tenu une réunion bilatérale avec le général de division Domingos Raul, chef de la défense du Timor-Leste.

Les deux parties ont reconnu les premiers résultats positifs des liens de défense entre le Vietnam et le Timor-Leste, notamment les réunions entre les dirigeants des deux ministères de la Défense lors d’événements multilatéraux.

Un exemple notable de coopération réussie est le groupe de l’industrie militaire et des télécommunications (Viettel), qui opère au Timor-Leste sous la marque Telemor. Il est devenu l’un des plus grands fournisseurs de télécommunications du pays, avec une couverture allant jusqu’à 96%.

Le ministre Phan Van Giang a souhaité une coopération renforcée dans des domaines correspondant aux besoins et aux capacités des deux pays, ainsi qu’un soutien aux opérations de plus en plus efficaces de Viettel au Timor-Leste.

En marge de l’ADMM-18, il s’est également entretenu avec ses homologues du Cambodge, de Singapour, des Philippines, de Thaïlande et de Brunei, pour discuter des mesures visant à renforcer les liens en matière de défense. – VNA/VI