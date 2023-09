Le Vietnam participe à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN

Une délégation vietnamienne dirigée par le vice-ministre des Affaires étrangères Do Hung Viet a assisté lundi 4 septembre à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM) en Indonésie.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Do Hung Viet. Photo: VNA

Dans son discours d’ouverture, la ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsurdi a mis en exergue les défis de la région, estimant que l’ASEAN devait se montrer comme une organisation qui contribue à la paix, à la stabilité et à la prospérité de la région.



Elle a passé en revue les efforts déployés pour construire la communauté de l'ASEAN au cours de l'année écoulée, notamment la préparation de la Vision de la communauté de l'ASEAN 2045 dans le cadre de la Déclaration de Concorde de l'ASEAN IV.



"Nous continuons de jouer un rôle de premier plan pour façonner notre dynamique régionale et garantir une région indo-pacifique pacifique et inclusive", a-t-elle déclaré.

Selon la chef de la diplomatie indonésienne, le fait qu’il y a de plus en plus de pays qui rejoignent le Traité d’Amitié et de Coopération en Asie du Sud-Est (TAC) démontre le rôle et l’attraction de l’ASEAN.

Toutefois, toujours selon Retno Marsurdi, l’ASEAN doit aussi faire face à des défis dont le dossier du Myanmar. L’Association ne pourra pas s’avancer si elle ne trouve pas une solution pacifique et durable au Myanmar.



Conformément au mandat des dirigeants de l'ASEAN, les ministres procèdent à un examen complet de la mise en œuvre du Consensus en cinq points (5PC) sur le Myanmar et préparent une recommandation pour la soumettre aux dirigeants lors du 43e Sommet de l'ASEAN.