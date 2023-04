Le Vietnam participe à la célébration de la Journée internationale de la Terre nourricière

Des délégués à la réunion pour célébrer la Journée internationale de la Terre nourricière. Photo: VNA

En tant que vice-président de l'Assemblée générale des Nations Unies de la 77e session, l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a co-présidé le 24 avril à New York la réunion pour célébrer la Journée internationale de la Terre nourricière.

Lors de l’événement, le président de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU, Csaba Korosi, a exprimé sa préoccupation devant l'impact du développement économique, de la production et de la consommation non durables sur la capacité de régénération de la Terre.

Il a souligné la nécessité de réduire l'impact sur l'environnement, le respect des limites biologiques, l'interdépendance entre les hommes et les écosystèmes, ainsi que la recherche de nouvelles solutions.

Les pays participant ont réaffirmé leur intérêt et leur engagement à renforcer la protection de la Terre, répondre au changement climatique, protéger les systèmes biologiques mondiaux, la biodiversité et promouvoir l'harmonie avec la nature et la Terre, tout en accélérant la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) et s’orientant vers un monde plus durable.

Ils ont proposé de nombreuses mesures telles que le renforcement de la coopération mondiale, la consolidation du multilatéralisme, la garantie des ressources, les connaissances scientifiques, le transfert de technologies, le renforcement des capacités et la promotion des efforts mondiaux communs visant à surmonter les défis actuels.

En 2009, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 22 avril "Journée internationale de la Terre nourricière" afin d'accroître la prise de conscience et les efforts mondiaux de protection de la Terre, de la biodiversité et d'harmonisation entre les humains, les autres créatures et la Terre.