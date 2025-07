Le Vietnam participe à la 47e session du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO

La 47e session du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO s’est solennellement ouverte le 6 juillet (heure locale) au siège de l’UNESCO à Paris.



Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères et président de la Commission nationale vietnamienne pour l'UNESCO, Nguyên Minh Vu, ainsi que le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoàng Dao Cuong, également vice-président de ladite Commission, y participent.



Prévue jusqu’au 16 juillet, cette session revêt une importance particulière. Le Comité examinera les candidatures d’environ 30 sites au patrimoine mondial, ainsi que l’extension de deux sites déjà inscrits. Plusieurs sites vietnamiens figurent également parmi les propositions de cette année.



L’évaluation de l’état de conservation de 248 sites inscrits, y compris ceux figurant sur la Liste du patrimoine mondial en péril, est également à l’ordre du jour. Le Comité discutera de mesures concrètes pour protéger ces sites contre les impacts du changement climatique, des activités humaines et d’autres menaces.



En marge des séances officielles, plusieurs événements parallèles sont prévus pour renforcer la coopération internationale, notamment des séminaires sur la gestion durable du patrimoine et la biodiversité.



La délégation du Vietnam à la 47e session du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO. Photo: VNA

Dans le cadre de la session, le 10 juillet, les délégués devront se concentrer sur l’intégration des communautés autochtones.



Toutes les séances quotidiennes sont retransmises en direct et en accès libre sur le site officiel de l’UNESCO (whc.unesco.org/en/sessions/47com), illustrant l’engagement de l’organisation en faveur de la transparence et de l’accessibilité de l’information au public mondial.



Membre de l’UNESCO depuis 1976, le Vietnam a été élu membre du Comité du patrimoine mondial pour le mandat 2023-2027, avec un large soutien international. – VNA/VI