Le Vietnam participe à la 34e Foire du livre de Hong Kong

Le stand vietnamien à la 34e Foire du livre de Hong Kong. Photo : VNA

Le Vietnam rejoint 30 autres pays et territoires du monde entier à la 34e Foire du livre de Hong Kong (HKBF), dont le thème met en lumière la littérature cinématographique et télévisuelle.



Organisée par le Conseil de développement du commerce de Hong Kong, la foire annuelle se déroule au Centre des congrès et des expositions de Hong Kong du 17 au 23 juillet et propose plus de 600 activités culturelles.



Lors de la foire, le Consulat général du Vietnam a conçu un espace riche en éléments cinématographiques, présentant des œuvres littéraires vietnamiennes classiques et contemporaines adaptées au cinéma ou traduites en plusieurs langues.



Le stand vietnamien présente également des livres mettant en valeur la culture, les arts, le tourisme et la cuisine du pays, notamment les versions anglaise et chinoise de la revue Vietnam Illustré publiée par l’Agence vietnamienne d’information (VNA).



Au sein de « l’Espace Vietnam » de la foire, le Consulat général du Vietnam a créé une zone d’exposition présentant des livres historiques et ceux représentant la culture et les arts vietnamiens, dans le but de présenter et de promouvoir les images du pays auprès des visiteurs locaux et internationaux.



S’adressant à la VNA, le consul général vietnamien Lê Duc Hanh a souligné que le Consulat général du Vietnam vise à rapprocher le Vietnam du monde, conformément aux politiques de diplomatie culturelle du Parti et de l’État.



Plateforme importante pour l’échange culturel à la fois à Hong Kong et au niveau international, l’édition 2023 de la HKBF a attiré près d’un million de visiteurs en sept jours consécutifs. – VNA/VI