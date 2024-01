Le Vietnam participe à la 22e réunion du WGEA de l’INTOSAI en Finlande

La délégation du SAV, conduite par l’auditeur général adjoint Bui Quôc Dung (troisième à partir de la gauche), lors de la 22e réunion du WGEA de l’INTOSAI. Photo : VNA



Une délégation de l’Office d’audit d’État du Vietnam (SAV) a participé à la 22e réunion du Groupe de travail sur l’audit environnemental (WGEA) de l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI), qui s’est tenue du 22 au 25 janvier à Rovaniemi, en Finlande.

L’événement a vu la présence de 120 délégués de 43 pays, des représentants de plus de 40 institutions supérieures de contrôle et de nombreuses organisations internationales, ainsi que des experts en matière d’audit et d’environnement.



Le WGEA vise à améliorer la capacité d’audit environnemental et à renforcer la gestion environnementale grâce à des contributions et des visions de haute qualité des membres et des non-membres de la WGEA.



Le groupe de travail comprend actuellement 86 pays, parmi lesquels l’Office d’audit d’État du Vietnam est devenu membre en novembre 2023. C’était la première fois qu’il participait à une réunion annuelle du WGEA en tant que membre officiel.



La délégation du SAV, dirigée par l’auditeur général adjoint Bui Quôc Dung, a participé notamment aux séances sur les connaissances autochtones, les outils de politique fiscale verte et les systèmes de comptabilité économique et environnementale. Elle a activement donné ses avis et partagé ses expériences d’audit au Vietnam.



La réunion a adopté un plan d’action sur les recommandations soumises lors de l’événement.



Elle a également remis le troisième Prix INTOSAI WGEA – Inspiration en matière d’audit environnemental aux institutions de contrôle du Canada, du Chili et du Costa Rica, ainsi qu’à la Cour des comptes européenne. – VNA/VI