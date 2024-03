Le Vietnam participe à la 148ème Assemblée de l'UIP à Genève

Une délégation de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, dirigée par le vice-président de l'AN, Tran Quang Phuong, a assisté à la cérémonie d'ouverture de la 148ème Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP-148) et à une séance plénière à Genève, en Suisse, le 24 mars.

Le vice-président de l'AN, Tran Quang Phuong (2e à droite) lors de l'UIP-148. Photo : VNA

Au cours de l'UIP-148, sur le thème « Diplomatie parlementaire : construire des ponts pour la paix et la compréhension », les délégués devraient participer aux séances plénières de l'Assemblée et du Conseil directeur, ainsi qu'aux réunions de la Commission permanente de la paix et de la sécurité internationale, la Commission du développement durable, des finances et du commerce, la Commission de la démocratie et des droits de l'homme et la Commission des affaires des Nations Unies.

D'autres activités comprennent des réunions du Forum des femmes parlementaires, du Forum des jeunes parlementaires, du Comité des droits de l'homme des parlementaires, du Groupe géopolitique Asie-Pacifique (APG), du groupe de l’ASEAN Plus Trois et de l'Association des secrétaires généraux des parlements (ASGP).

La délégation vietnamienne devrait participer à une trentaine d'activités officielles à l'UIP-148.

Le vice-président de l'AN Tran Quang Phuong prononcera un discours lors d'une séance plénière. Il rencontrera également le nouveau Président de l'UIP, le Secrétaire général de l'UIP, le Secrétaire général de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) et certains dirigeants parlementaires en marge de l'UIP-148.

Les représentants du Secrétariat del’AN, dirigés par le Secrétaire général de l’AN et président du Bureau de l’AN, Bui Van Cuong, devraient participer à toutes les activités de la réunion de l'ASGP, organisée parallèlement à l'UIP-148.

La participation de la délégation de l'AN à l'UIP-148 et aux réunions connexes vise à affirmer l'engagement du Vietnam à s'engager activement et de manière responsable dans les activités parlementaires multilatérales, et à continuer de promouvoir le Vietnam et le rôle et la stature de l'AN au sein des mécanismes de coopération parlementaire régionaux et internationaux, contribuant ainsi à promouvoir la position de l'État, les activités diplomatiques pour les intérêts de la nation et du peuple.- VNA/VI