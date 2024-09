Le Vietnam participe à la 13e Foire mondiale du piment en Italie

Les produits vietnamiens la 13e édition de la Foire mondiale du piment à Rieti. Photo: VNA



Le Vietnam fait partie des exposants de la 13e édition de la Foire mondiale du piment qui se déroule du 28 août au 1er septembre dans la ville de Rieti, en Italie, présentant non seulement ses meilleurs produits à base de piment, mais aussi des produits agricoles comme poivre, thé, café, cannelle et anis.

Présente à cet événement, la conseillère commerciale vietnamienne en Italie, Duong Phuong Thao, a souligné qu'il s'agissait d'une opportunité pour le Vietnam et l'Italie d'accroître l'expansion du marché des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques, ajoutant que les deux parties pouvaient renforcer leur coopération pour exploiter efficacement les ressources afin de développer des produits agricoles de qualité et durables.

Le Vietnam a pour objectif de fournir des produits agricoles propres, de haute qualité, à faibles émissions, responsables, traçables et durables, développe et protège activement ses marques de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques dans le monde.

La présence continue du Vietnam à cette Foire a montré son appréciation pour cet événement important, tout en affirmant sa force et son engagement pour fournir des produits à base de piment et d'épices uniques, créant par la même occasion des opportunités pour promouvoir le grand potentiel de coopération entre le Vietnam et l'Italie dans ce domaine.

Les épices vietnamiennes ont une saveur et une qualité uniques, différentes des produits similaires dans le monde. Les produits agricoles vietnamiens veulent apporter de la diversité en termes de saveur et de couleur, enrichir la beauté, la valeur nutritionnelle, être polyvalents pour la santé et créer une valeur unique dans les plats, répondant ainsi aux tendances des consommateurs en faveur d'un mode de vie sain.

Les échanges commerciaux entre les deux pays ont considérablement augmenté ces dernières années, passant de 4,9 milliards de dollars en 2019 à 6,2 milliards en 2023. L'Italie est le troisième partenaire commercial du Vietnam en Europe (UE), après les Pays-Bas et l'Allemagne. Le Vietnam est le premier partenaire commercial de l’Italie au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Le Vietnam exporte vers le marché italien de nombreux produits agricoles comme le café, le poivre, les noix de cajou, les épices, la cannelle, l'anis, les fruits... Cependant, il ne représente qu'environ 3 % de la part de marché des importations agricoles italiennes.

Comparé à d'autres pays asiatiques dotés des mêmes atouts en matière agricole, le Vietnam bénéficie des ALE avec l'UE, notamment de nombreux produits agricoles et épices importés en Italie et dans l'UE bénéficient d'un taux d'imposition de 0 %. -VNA/VI