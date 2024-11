Le Vietnam participe à l'Euronaval 2024 en France

Au 29e salon international du naval de défense Euronaval. Photo: VNA

Une délégation vietnamienne conduite par le contre-amiral Pham Nhu Xuan, commandant adjoint de la Marine populaire vietnamienne, participe au 29e salon international du naval de défense Euronaval, qui se tient au parc des expositions de Paris Nord Villepinte, en banlieue parisienne, du 4 au 7 novembre.

La délégation vietnamienne a visité des espaces présentant de nouveaux équipements, technologies et armes de certaines grandes entreprises françaises de l'industrie de la défense telles que Thales, Naval et LaCroix.

Le contre-amiral Pham Nhu Xuan a également rencontré le vice-amiral Vincent du Gardin, chargé des affaires extérieures au commandement naval français, et le général de brigade Caroline Salahun, directeur de l'Asie-Pacifique à la Direction générale de l'armement du ministère français des Armées.

Lors de ces événements, les deux parties ont fait l'éloge des résultats des liens de défense entre le Vietnam et la France, notamment de la coopération navale. Les représentants du commandement naval français et du ministère des Armées ont déclaré que les résultats de la participation de la délégation vietnamienne à Euronaval 2024 contribueront à renforcer la coopération en matière de défense entre les deux pays, y compris leurs marines.

Les deux parties ont convenu d'intensifier les échanges navals, en mettant l'accent sur des domaines tels que la formation, l'hydrographie, le maintien du mécanisme des visites de navires de la Marine française au Vietnam, les exercices conjoints de recherche et de sauvetage, la sécurité maritime et d'autres domaines d'intérêt commun.

Créé en 1968 pour l'industrie navale française, Euronaval s'est progressivement ouvert aux industriels européens puis internationaux, devenant la référence mondiale en matière de défense navale. Au fait des derniers développements géostratégiques et économiques dans le monde, cet événement évolue en permanence et s'enrichit de produits technologiques innovants à chaque nouvelle édition. Cette réactivité permet à l'événement biennal de présenter les réponses aux grands défis navals et maritimes du 21ème siècle. Depuis plus de 50 ans, la force du salon est d'attirer les plus importantes délégations officielles (décideurs gouvernementaux, chefs d'état-major des marines étrangères). En 2022, le salon a accueilli 150 délégations françaises et internationales. -VNA/VI