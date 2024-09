Le Vietnam participe à l'Asia Fruit Logistica 2024 à Hong Kong (Chine)

Le pamplemousse à peau verte du Vietnam présenté au salon. Photo: VNA

Dix-neuf entreprises vietnamiennes participent à l'Asia Fruit Logistica qui se tient à Hong Kong (Chine) du 4 au 6 septembre.

L'événement est le seul salon spécialisé en Asie, axée sur les fruits et légumes frais, les produits agricoles et les chaînes de valeur liées à l'industrie dans toute la région. Cette année, il attire 750 exposants de 20 pays et régions.

Dang Phuc Nguyen, secrétaire général de l'Association vietnamienne des fruits et légumes (Vinafruit), a déclaré que la participation des entreprises vietnamiennes au salon devrait promouvoir les marques de produits à base de fruits et légumes du pays, augmentant ainsi les exportations de fruits et légumes vietnamiens vers de nombreux pays du monde entier, en particulier ceux de l'Asie du Nord-Est.

Les entreprises vietnamiennes apportent au salon des fruits bien connus du pays tels que le durian, le fruit du dragon, la mangue, le pamplemousse et la noix de coco. Cette année, de nombreuses entreprises accordent une attention particulière à la noix de coco.

Dang Phuc Nguyen a noté que Hong Kong est la porte d'entrée des fruits et légumes vietnamiens sur le marché chinois et dans la région de l'Asie du Nord-Est. En 2023, les exportations de fruits et légumes du Vietnam ont atteint 5,6 milliards de dollars et celles vers l'Asie du Nord-Est représentant à elles seules 80 % du chiffre d'affaires à l'exportation.

Les entreprises vietnamiennes lorgnent l'Asie du Nord-Est car ce marché compte une population importante et des revenus élevés. Récemment, lors de la visite d'État en Chine du secrétaire général du Parti et président To Lam, le Vietnam a signé un protocole sur l'exportation de noix de coco fraîches et de durians congelés vers la Chine.

Le Hoang Phuong Yen, directrice de Pico AgriViet Import-Export Company Limited, a déclaré que la participation à ce salon aiderait les entreprises à trouver des clients potentiels, entrant ainsi sur le marché chinois et sur de nombreux autres marchés exigeants. -VNA/VI