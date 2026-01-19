Le Vietnam, partenaire stable et fiable : le regard d’un ancien diplomate d'Israël à l’approche du 14e Congrès du PCV

Eyal Buvilski, président de l’Association d’amitié Israël-Vietnam et ancien ambassadeur adjoint d’Israël au Vietnam. Photo : VNA

À l’approche du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), Eyal Buvilski, président de l’Association d’amitié Israël-Vietnam et ancien ambassadeur adjoint d’Israël au Vietnam, a livré une analyse approfondie de l’importance de cet événement politique majeur et de ses répercussions sur la coopération bilatérale dans les années à venir.



Selon lui, ce Congrès constitue un moment charnière non seulement pour le peuple vietnamien, mais également pour ses partenaires internationaux. Il offre l’occasion de dresser un bilan des réalisations passées tout en définissant une vision prospective claire des priorités nationales pour les prochaines années.



En tant que président de l’Association d’amitié Israël-Vietnam, Eyal Buvilski a souligné que la stabilité politique du Vietnam et son orientation stratégique à long terme constituaient des fondements essentiels à l’instauration de la confiance mutuelle et au développement des relations bilatérales. Dans un contexte mondial marqué par l’incertitude et des mutations rapides, le Vietnam projette une image de continuité et de responsabilité, - les qualités particulièrement appréciées par le grand public et les milieux d’affaires et académiques d'Israël.



Il a également souligné que la vision portée par le 14e Congrès du PCV, axée sur le développement socio-économique, l’amélioration durable des conditions de vie et l’investissement dans les jeunes générations, constituait un socle naturel pour l’approfondissement de la coopération entre les deux pays.



Faisant référence au fait que le projet de rapport politique soumis au 14e Congrès identifie l'une des tâches clés pour la période à venir comme étant de faire des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique le principal moteur d'un développement national rapide et durable, Eyal Buvilski a déclaré que ce programme présentait de nombreuses similitudes entre le Vietnam et Israël et ouvrait de nombreuses opportunités de coopération bilatérale.



Il a précisé qu'Israël peut apporter son expérience non seulement en matière de hautes technologies, mais aussi dans l'édification d'un environnement favorable à l'innovation liant l'État, le milieu universitaire et les entreprises. L'expérience israélienne pourrait, selon lui, soutenir le Vietnam dans l'édification d'une économie moderne fondée sur la connaissance.



L’ancien diplomate a par ailleurs salué l’amélioration notable des conditions de connectivité entre les deux sociétés et leurs écosystèmes d’innovation respectifs, évoquant notamment l’accord d’exemption de visa et l’ouverture de liaisons aériennes directes. Ces avancées facilitent les échanges entre entrepreneurs, chercheurs et experts.



Dans ce contexte, il s'est félicité de la création de FPT Israël, une entreprise rattachée au groupe FPT, y voyant un geste à la fois symbolique et pratique qui témoigne d'un intérêt réel pour le renforcement des liens technologiques directs.



Fort de son expérience personnelle en tant qu’ancien diplomate ayant vécu à Hanoï, il a exprimé son admiration pour la capacité des dirigeants vietnamiens à fixer des objectifs pluriannuels ambitieux et à les mettre en œuvre avec constance. Il a observé que les échanges entre les deux peuples se densifient, que ce soit à travers le tourisme, les études ou les activités économiques, ancrant progressivement les relations bilatérales dans la vie quotidienne des deux peuples.



En conclusion, à l'occasion de ce 14e Congrès, le président de l’Association d’amitié Israël-Vietnam a réaffirmé qu’Israël considérait le Vietnam non seulement comme un partenaire stratégique, mais aussi comme un véritable ami.



Soulignant les valeurs partagées par les deux nations — esprit d’entreprenariat, résilience et attachement à l’éducation -, il a appelé à l’intensification des visites et des échanges afin d’explorer de nouvelles perspectives de coopération, tout en réitérant l’engagement constant de son association à œuvrer au renforcement de ces liens d’amitié. -VNA/VI