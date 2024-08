Le Vietnam - partenaire informatique intégral du Japon

« Le Vietnam - partenaire informatique intégral pour le développement économique numérique durable du Japon » était le thème d’un séminaire organisé le 7 août à Tokyo dans le cadre du Journée informatique du Vietnam 2024.



S'exprimant lors du séminaire, l'ambassadeur du Vietnam au Japon Pham Quang Hieu a souligné le succès des investissements informatiques vietnamiens au Japon, notant que de nombreuses grandes entreprises informatiques vietnamiennes ont ouvert des succursales au Japon, ainsi que de nombreuses nouvelles entreprises informatiques vietnamiennes établies dans ce pays d'Asie de l'Est. Cependant, il a reconnu un manque de main-d'œuvre, avec seulement environ 6.000 ingénieurs informatiques vietnamiens au Japon, ce qui représente à peine 1 % de la communauté vietnamienne de ce pays.

Pour y remédier, il a annoncé le lancement de l'Association vietnamienne pour la transformation numérique au Japon (VADX JAPAN), dont les entreprises informatiques vietnamiennes sont la force principale. L’Association s'est fixée pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires total de 1.000 milliards de yens, soit près de 7 milliards de dollars, en 2033 et d’édifier un contingent de dizaines de milliers d'ingénieurs informatiques qualifiés au Japon.



Le séminaire a vu la participation de représentants de l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) et l'Association japonaise de l'industrie des services informatiques (JISA), du ministère vietnamien de l'Information et des Communications et d'entreprises vietnamiennes et japonaises, qui ont présenté des politiques, partagé des expériences et proposé des initiatives pour renforcer le secteur de la technologie de l’information.



Plus tôt, le ministre vietnamien de l'Information et des Communications, Nguyen Manh Hung, a souligné la force de la main-d'œuvre informatique du Vietnam, avec environ 1,5 million de personnes employées dans le secteur des technologies numériques, dont près de 700 000 ingénieurs. Compte tenu de la grave pénurie de main-d'œuvre du Japon et de sa dépendance à l'égard des technologies de l'information pour sa croissance future, le Vietnam offre une solution prometteuse, a-t-il noté.



Le ministre vietnamien a également souligné le rôle crucial de la VADX Japan, soutenu par l'ambassade du Vietnam au Japon, en tant que plate-forme pour aider les entreprises informatiques vietnamiennes à entrer sur le marché japonais. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à faire connaître les entreprises informatiques vietnamiennes sur les marchés internationaux, en première ligne d'une vague d'entreprises établissant des bureaux de représentation et créant des entreprises à l'étranger.



Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en marge du séminaire, Junya Kawamoto, président de la JISA, a déclaré que le Vietnam était un partenaire très important du Japon dans le domaine de la technologie de l’information, le deuxième fournisseur de commandes importantes au Japon, derrière la Chine. Il s’est déclaré convaincu que la coopération entre le Japon et le Vietnam dans ce domaine se développe de plus en plus.



Le séminaire s'est terminé par le lancement de la VADX Japan et la signature de protocoles d'accord entre les entreprises japonaises et vietnamiennes, marquant une avancée significative dans la coopération informatique bilatérale. -VNA/VI