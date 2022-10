Le Vietnam partage son expérience pour garantir les droits des travailleurs

Le Vietnam a partagé jeudi 20 octobre à New York son expérience en matière de garantie des droits des travailleurs et a souligné l’importance de mieux prendre soin d’eux ainsi que la création d’emplois durables.

L’événement a été organisé conjointement par l’Organisation internationale du travail (OIT) et le Groupe des amis du travail décent pour le développement durable.



L’ambassadrice Nguyên Phuong Tra, chargée d’affaires p.i de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a souligné le rôle important de l’harmonisation de la législation nationale avec les normes internationales du travail.



La diplomate a déclaré qu’elle pensait qu’une harmonisation appropriée devrait contribuer à améliorer les conditions de travail, à protéger les droits des travailleurs et à promouvoir une coopération économique efficace entre les pays.



Elle a souligné les progrès réalisés par le Vietnam dans ce domaine, notamment l’adhésion à davantage de conventions de l’OIT et l’adoption du Code du travail révisé en 2019 avec de nombreux nouveaux contenus correspondant aux normes internationales du travail.



La représentante permanente adjointe du Vietnam auprès de l’ONU a également clarifié les avantages et les défis rencontrés par le Vietnam depuis son adhésion aux conventions de l’OIT.



Elle s’est félicitée de l’opportunité de partager et d’apprendre de l’expérience de différentes régions et pays, et a affirmé que le Vietnam continuera à coopérer avec l’OIT, d’autres pays et parties prenantes dans la promotion des droits des travailleurs.