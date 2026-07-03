Le Vietnam partage son expérience du maintien de la paix au sein de l’ADMM+
Le Vietnam a partagé son expérience des opérations de maintien de la paix des Nations Unies lors d'une réunion du Groupe d'experts de l'ADMM+ sur le maintien de la paix.
Délégués lors de l'événement. Photo : VNA
Une délégation vietnamienne, conduite par Nguyen Nhu Canh, directeur adjoint du Département des opérations de maintien de la paix, participe au Brunei à la réunion du Groupe d'experts de l’ADMM-Plus (ADMM+) sur les opérations de maintien de la paix (22nd ADMM-Plus EWG on Peacekeeping Operations).
La réunion se tient du 29 juin au 3 juillet à Bandar Seri Begawan et Penanjong, au Brunei, sous la coprésidence du Brunei et de la Chine. Elle réunit des représentants des 11 États membres de l'ASEAN, de huit pays partenaires (Australie, Inde, Chine, Japon, République de Corée, Nouvelle-Zélande, Russie et États-Unis), ainsi que des experts des Nations Unies et du Secrétariat de l'ASEAN.
Les discussions portent sur le renforcement des capacités de déploiement, l'amélioration de l'interopérabilité entre les forces multinationales, le développement des capacités de formation et la préparation de l'exercice sur le terrain prévu à la fin de 2026 au Brunei.
Les délégués visitent le site qui accueillera l'exercice de fin de cycle. Photo : VNA
Lors de la conférence de presse consacrée à la publication des données socioéconomiques du deuxième trimestre et du premier semestre 2026, la directrice générale de l’Office national des statistiques, Nguyen Thi Huong, a estimé que la situation socioéconomique du pays affichait des résultats positifs dans la quasi-totalité des secteurs, et ce malgré les incertitudes de l’économie mondiale.