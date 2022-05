Le Vietnam partage des expériences dans l'amélioration de l'accès des enfants à l'éducation

Dans le cadre de la 5e Conférence mondiale sur l'élimination du travail des enfants qui se tient dans la ville portuaire de Durban, en Afrique du Sud, la vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Nguyen Thi Ha a prononcé le 17 mai un discours soulignant l'importance de l'éducation pour l'abolition du travail des enfants.

La vice-ministre Nguyen Thi Ha a partagé des mesures prises par le gouvernement vietnamien en vue d’accroître l'accès des enfants à l'éducation, réduire le risque de déscolarisation et de travail des enfants.

La vice-ministre a appelé à une coopération accrue pour améliorer la qualité de l'enseignement général, de l'orientation et de l'enseignement professionnels en vue d'emplois durables pour la jeune génération et l'élimination du travail des enfants.

Selon elle, le Vietnam compte actuellement 94,4 % de ses enfants ayant accès à l'éducation. Ce résultat est dû notamment aux politiques d'amélioration de l'accès à l'éducation pour tous mises en œuvre parallèlement aux politiques de sécurité sociale et celles liées à la réduction de la pauvreté.

La vice-ministre Nguyen Thi Ha a partagé des expériences et leçons du Vietnam pour assurer une éducation complète aux enfants pendant la pandémie, ainsi que des mesures visant à assurer leur retour à l’école post-COVID-19.

Le gouvernement a mobilisé le budget de l'État et le soutien des entreprises et des groupes sociaux pour étendre la couverture Internet, offrir des ordinateurs aux enfants pauvres et aux enfants migrants, combiner de manière flexible l'éducation en ligne avec la rentrée scolaire.

Etant l'un des pays pionniers de l'Alliance 8.7, le Vietnam continuera d'agir et souhaite bénéficier de davantage de soutiens techniques et de ressources pour mettre en œuvre avec succès des objectifs de l'Agenda 2030 pour le développement durable, en particulier la cible 8.7 des Objectifs de Développement Durable (ODD) pour éradiquer le travail des enfants, a-t-elle souligné.

Lors de la conférence, la délégation vietnamienne, qui réunissait des représentants du gouvernement, de syndicats et d'employeurs, a participé aux débats sur des investissements et bonnes pratiques pour réduire les frais scolaires directs et indirects et supprimer les obstacles à l'accès à l'école. -VNA/VI