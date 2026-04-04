Le Vietnam parmi les meilleurs pays pour les femmes voyageant seules en 2026

Le Vietnam a été classé par la British Broadcasting Corporation (BBC) parmi les meilleures destinations pour les femmes voyageant seules en 2026, reflet d’une dynamique de progrès plus vite que celle observée dans plusieurs autres pays.

Pour soutenir et guider les femmes souhaitant voyager seules en 2026, la BBC a publié un rapport analysant les données et les observations sur les destinations où les voyageuses seules se sentent le plus en sécurité.

En s’appuyant sur le dernier Indice Femmes, Paix et Sécurité (WPS) de l’Université Georgetown – qui classe les pays selon l'inclusion des femmes, la justice et la sécurité – en parallèle avec l'Indice mondial de la paix (GPI), et interrogé des femmes voyageant seules sur les pays où elles se sentaient le plus en sécurité, la BBC a tenté de croiser les chiffres pour établir la liste des meilleures destinations pour les voyageuses en solo.

L’Indice FPS évalue la situation des femmes dans 181 pays à partir de critères liés à l’inclusion, à la justice et à la sécurité, tandis que le second, publié par l’Institute for Economics & Peace, se penche sur l’ampleur des conflits intérieurs et internationaux, la sécurité des sociétés et la sûreté, ainsi que la militarisation.

Classé 38e à l’Indice mondial de la paix, le Vietnam a gagné trois places par rapport à l’année précédente et demeure l’un des pays les mieux classés d’Asie du Sud-Est. Le pays a également obtenu des résultats relativement bons dans l’indice WPS par rapport à ses voisins, notamment en ce qui concerne la perception de la sécurité communautaire par les femmes.

Une touriste étrangère découvre la cuisine de rue dans le Vieux quartier de Hanoi. Photo : VNA

La BBC a également interrogé des femmes voyageant seules sur les endroits où elles se sentaient le plus à l’aise.

« J’ai trouvé les interactions quotidiennes chaleureuses et accueillantes ici », a déclaré à la BBC Molly Gagnon, agente de voyages spécialisée dans les voyages en solo chez The Social Solivagant, qui s’était également rendue au Vietnam seule l’année dernière.

«Des moments simples, comme discuter avec le propriétaire d’un café, s’asseoir à une table de street food ou prendre un bus de nuit, créent des occasions de rencontres spontanées. C’est un endroit où l’on se sent naturellement connecté aux autres. »

Elle a recommandé aux voyageuses solitaires de participer à l’un des nombreux circuits en petit groupe proposés par le pays, qui abordent des sujets variés comme la cuisine, la gastronomie ou encore la moto. Elle a également conseillé de profiter pleinement des échanges avec les résidents locaux.

« Je suis retournée plusieurs fois au Vietnam, trekking à Sa Pa avec un guide Hmong, séjournant chez l’habitant dans le delta du Mékong et fêtant le Têt (Nouvel An lunaire) dans les Hauts Plateaux du Centre avec une famille vietnamienne », a raconté Tracy Smith, auteure de « The Purpose of Getting Lost: A Story of Finding Myself », citée par la BBC.

« J’ai été frappée non seulement par la beauté du pays, mais aussi par le sentiment de sécurité et d’accueil chaleureux que j’ai éprouvé en voyageant seule. J’y retourne ce printemps pour assister au mariage de mon ancien guide», a-t-elle partagé.

Des touristes étrangères explorent le Vieux quartier de Hanoi en cyclo. Photo : VNA

Son conseil : oubliez le tourisme de masse. « Faites appel à des guides locaux, envisagez de séjourner chez l’habitant et soyez ouvert à un voyage plus lent et plus authentique », a-t-elle déclaré. « Le Vietnam récompense la curiosité et le respect ; c’est un pays qui se découvre pleinement par le contact humain. »

Auparavant, le magazine britannique Time Out avait classé le Vietnam parmi les neuf destinations les plus sûres au monde pour les femmes voyageant en solo, et il était le seul pays d’Asie du Sud-Est présent sur cette liste.

Le Vietnam s’est classé huitième parmi les dix pays les plus sûrs d’Asie en 2024, selon le classement établi par Best Diplomats, organisateur de conférences diplomatiques basé à New York.

Parallèlement, Travel Off Path, un site américain d’informations sur les voyages, a désigné le Vietnam comme le pays le plus sûr d’Asie à visiter en 2024.

Au cours des deux premiers mois de 2026, le Vietnam a accueilli près de 4,7 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de 18,1 % par rapport à la même période de l’année précédente, d’après l’Office national des statistiques.

Le Vietnam a battu son propre record touristique en 2025, accueillant plus de 21 millions de visiteurs internationaux, soit une augmentation de 20%. Le pays ambitionne d’attirer 25 millions de visiteurs étrangers en 2026. – VNA/VI