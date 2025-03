Le Vietnam parmi les économies à plus forte croissance commerciale au monde

Photo: VNA

Le Vietnam devrait figurer parmi les 30 économies mondiales à la croissance la plus rapide, tant en termes de taux de croissance des échanges commerciaux que de croissance en volume absolu, d’ici 2030, selon les prévisions du prestataire logistique allemand DHL.



Le Business Times, citant le dernier rapport de DHL, indique que les pays d’Asie du Sud-Est devraient connaître une croissance commerciale accélérée au cours des cinq prochaines années. Le Vietnam, l’Indonésie et les Philippines devraient figurer parmi les 30 économies mondiales à la croissance la plus rapide, tant en termes de rythme de croissance des échanges que de croissance en volume absolu, d’ici 2030.



Le volume des échanges commerciaux du Vietnam devrait croître à un taux annuel composé de 6,5 % entre 2024 et 2029, contre 6,2 % sur la période 2019-2024.



Le rapport suggère également que les politiques tarifaires du président américain Donald Trump ne devraient pas inverser la tendance générale de la croissance du commerce mondial.



L’un des principaux moteurs de la croissance commerciale dans les pays d’Asie du Sud-Est est la diversification croissante des chaînes d’approvisionnement, les entreprises cherchant à délocaliser leurs chaînes d’approvisionnement hors de Chine. Le Vietnam, par exemple, a bénéficié de cette diversification par le passé en tant qu’alternative privilégiée pour la fabrication de produits électroniques.



DHL souligne le rôle croissant de l’Asie du Sud-Est comme pôle de production pour les entreprises européennes et nord-américaines. Le Vietnam étant déjà parmi les 40 premières économies mondiales et parmi les 20 premières en termes de volume d’échanges commerciaux mondiaux, son ascension dans le top 30 des économies à la croissance la plus rapide en termes d’échanges commerciaux semble tout à fait à portée de main. – VNA/VI