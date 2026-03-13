Le Vietnam parmi les cinq destinations les plus recherchées par les voyageurs français

Des touristes admirent un jardin de cerisiers à Sa Pa. Photo: VNA

L’Asie s’impose comme l’une des régions suscitant le plus d’intérêt chez les voyageurs français en 2026, le Vietnam figurant parmi les destinations les plus recherchées, selon une récente enquête.

Ces résultats ont été publiés le 11 mars par le comité d’organisation du Salon mondial du tourisme 2026, en marge de l’événement qui se tiendra à Paris du 12 au 15 mars.

L’enquête, menée en novembre 2025 auprès de près de 900 personnes, révèle que 98 % des habitants d’Île-de-France prévoient de voyager en 2026, témoignant d’un regain marqué pour les déplacements, notamment à l’international.

Parmi les personnes interrogées, 73 % ont déclaré envisager de voyager à l’étranger, tandis que près de la moitié ont indiqué effectuer au moins deux voyages à l’étranger par an. En matière de destinations, l’Europe demeure la région la plus prisée, avec 38 % des réponses. Toutefois, l’Asie se hisse à la deuxième place avec 28 %, soit le niveau le plus élevé enregistré depuis le lancement de cette enquête en 2019.

Le Japon, le Vietnam et la Thaïlande figurent parmi les destinations les plus recherchées, aux côtés de pays européens incontournables comme l’Italie et l’Espagne.

Selon les organisateurs du Salon mondial du tourisme, ces résultats illustrent une tendance de plus en plus marquée chez les voyageurs français : la recherche de nouvelles destinations offrant des expériences culturelles et naturelles enrichissantes. Près de 28 % des personnes interrogées se disent particulièrement attirées par des destinations encore peu connues ou émergentes sur la carte touristique mondiale



L’enquête met également en lumière la popularité croissante du tourisme expérientiel. Les voyageurs français manifestent un vif intérêt pour la découverte des cultures locales, la dégustation de spécialités traditionnelles et les activités de plein air. Beaucoup privilégient par ailleurs des périodes hors saison, comme mai, juin ou septembre, afin d’éviter l’affluence touristique et de profiter d’expériences plus authentiques.

En ce qui concerne l’organisation des voyages, la majorité des personnes interrogées privilégie toujours l’organisation individuelle de leurs séjours, même si la demande pour les voyages à forfait progresse. Environ 60 % des participants commencent à planifier leurs voyages au moins trois mois à l’avance. -VNA/VI