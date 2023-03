Le Vietnam parmi les 21 voyages incontournables à faire au moins une fois dans sa vie

Dans son récent article, Travel+Leisure recommande 21 itinéraires que chaque voyageur devrait essayer au moins une fois dans sa vie.

Hoi An est l'une des destinations touristiques incontournables du Vietnam. Photo: VOV

L'article affirme que ces 21 itinéraires ont été choisis pour leurs expériences mémorables et leurs attractions que l'on ne trouve nulle part ailleurs.



Parlant de la Thaïlande et du Vietnam, l'auteur écrit : «Tout visiteur devrait faire l'expérience d'un voyage à travers l'Asie du Sud-Est, en particulier ceux qui aiment la cuisine de rue. Bien qu'il soit possible de passer des semaines dans l'un ou l'autre de ces deux pays, vous devrez combiner la Thaïlande et le Vietnam en un seul voyage intéressant pour contempler des paysages fascinants, amasser des expériences culturelles et goûter des plats délicieux. Si vous avez encore du temps, faites une visite supplémentaire à Angkor Wat au Cambodge».



Ces dernières années, normalement, les visiteurs internationaux qui viennent au Vietnam en premier passeront par le Cambodge et se rendent en Thaïlande par la route.



Les pays d'Asie du Sud-Est ont également coopéré pour développer le tourisme selon le modèle «Des pays, une destination» comme le Vietnam - Laos - Cambodge ou Vietnam - Cambodge - Thaïlande... Autrement dit, les responsables du tourisme de ces trois pays ont convenu d’établir un forfait touristique reliant leurs sites les plus emblématiques. -CPV/VNA/VI