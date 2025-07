Le Vietnam oeuvrera pour l’organisation plus réussie de l’Année de l’APEC 2027

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’exprime lors de la cérémonie d’annonce de la création du Comité national de l’APEC 2027, à Hanoi, le 28 juillet. Photo : VNA

Présidant la cérémonie d’annonce de la création du Comité national de l’APEC 2027, le chef du gouvernement a qualifié cet événement d’une manifestion d’un ferme engagement du Vietnam à continuer de travailler avec les autres membres pour défendre le multilatéralisme, la solidarité, la coopération internationale, promouvoir la connectivité économique régionale et le système commercial mondial ; et d’une confiance des économies de l’APEC à l’égard du Vietnam.

Le Vietnam est déterminé à organiser l’Année APEC 2027 avec succès sur les plans multilatéral et bilatéral, régional et international, contribuant à concrétiser les programmes d’action et la vision de l’APEC et promouvant davantage le rôle de l’APEC en tant que moteur de la croissance et de la connectivité économique dans la région et dans le monde, a-t-il déclaré.

Il s’agira également d’affirmer la position et le prestige du Vietnam sur la scène internationale et de renforcer les relations bilatérales entre le Vietnam et les économies membres et les partenaires de l’APEC, a-t-il poursuivi.

Le Vietnam s’efforcera de faire en sorte que les activités atteignent un succès global dans les domaines politique, économique, culturel et social, apportant des avantages pratiques aux populations et au monde des affaires, a ajouté le dirigeant vietnamien.

À ces fins, il a souligné cinq points à promouvoir : l’esprit de coopération entre les membres de l’APEC ; l’esprit d’innovation et de créativité ; le consensus, la détermination et le sens élevé des responsabilités entre les organismes et les localités ; le soutien et la coordination des membres de l’APEC, la participation et la contribution des habitants et des entreprises ; les résultats des sommets de l’APEC pour être plus efficaces dans le développement de l’économie de chaque pays et la réalisation des objectifs de chaque édition.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh avec les délégués lors de la cérémonie d’annonce de la création du Comité national de l’APEC 2027. Photo : VNA

La région Asie-Pacifique et le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) sont toujours des priorités importantes de la politique étrangère du Vietnam, dont 2027 marquera le 29e anniversaire de l’adhésion à l’APEC. La coopération au sein de l’APEC est un moteur important pour ouvrir les marchés, attirer les investissements, transférer les technologies et améliorer la compétitivité de l’économie vietnamienne.

Soulignant certaines tâches clés du Comité national de l’APEC 2027, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, président du Comité national de l’APEC 2027, a déclaré que le Comité établira bientôt 5 sous-comités et le Secrétariat avec leur personnel au complet, et proposera des orientations pour élaborer des thèmes, des priorités pour l’APEC 2027.

Il examinera et modernisera les infrastructures, déterminera les lieux des conférences ; renforcera la consultation, l’échange d’informations et la coordination étroite avec les économies membres de l’APEC pour prendre en héritage, poursuivre, optimiser les ressources et partager les expériences dans la préparation et l’organisation réussie de l’APEC 2027.

Actuellement, le Vietnam agrandit l’aéroport international de Phu Quôc, construit un nouveau centre de congrès et modernise les infrastructures électriques et hydrauliques, relie les voies de circulation, les installations d’hébergement..., à la fois pour servir la Semaine des dirigeants de l’APEC et pour créer une dynamique de développement à long terme.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh est convaincu qu’avec l’esprit d’unité, la détermination et l’action drastique du Vietnam, le soutien des économies membres et du Secrétariat de l’APEC, l’Année de l’APEC 2027 sera un grand succès, contribuant à la paix, à la coopération, au développement et à la prospérité en Asie-Pacifique et dans le monde. – VNA/VI