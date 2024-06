Le Vietnam occupe la 116ème place au classement FIFA

Le Vietnam a perdu une place au 116e rang du classement mondial de juin de la FIFA, le plus bas depuis novembre 2017, selon la Fédération vietnamienne de football.





La Thaïlande est actuellement le meilleur pays d'Asie du Sud-Est (100e), suivie du Vietnam (116e), de l'Indonésie (134e) et de la Malaisie (135e). Les Philippines ont perdu 6 places à la 147e place du classement après avoir perdu 2-3 contre le Vietnam et 0-2 contre l'Indonésie lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA. Singapour (159e), Myanmar (164e) et Cambodge (180e).



Le Japon est actuellement le meilleur pays d'Asie à la 17e place, suivi de l'Iran (20e) et de la République de Corée (22e).



Le top 10 mondial comprend l’Argentine, la France, la Belgique, le Brésil, l’Angleterre, le Portugal, les Pays-Bas, l’Espagne, la Croatie et l’Italie. - VNA/VI