Le Vietnam, nouveau havre pour les mariages des ultrariches

Après le mariage d’un couple de milliardaires indiens sur l’île de Phu Quôc, province de Kiên Giang (Sud), en 2019, plusieurs hauts lieux du tourisme du Vietnam attirent l’attention des ultra-riches pour l’organisation de leurs noces.

Une somptueuse décoration de marriage dans la baie de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord). Photo : CTV/CVN

Cette année, trois couples de milliardaires indiens ont déjà choisi le Vietnam pour leurs somptueux mariages aux centaines d’invités et hauts fonctionnaires.

Le Vinpear Resort and Spa Ha Long, dans la province de Quang Ninh (Nord), a été le centre de l’attention des médias les 16, 17 et 18 février dernier en organisant le mariage du milliardaire indien, directeur de la société d’import-export PL Global Impex Pte Ltd, Vivek Dinodiya, et son épouse Anmol Garg.

C’est le plus grand mariage jamais organisé dans ce complexe avec 600 invités dont de hauts fonctionnaires du gouvernement indien et du personnel de l’ambassade d’Inde au Vietnam, et des patrons de grandes entreprises indiennes et d’Asie du Sud-Est.

La ville de Dà Nang (Centre) et l’île de Phu Quôc ont aussi été choisies par des milliardaires indiens.

Le mariage de Kashmira et Inderdeep a eu lieu du 19 au 21 février dernier avec environ 500 invités, serveurs et plus d’une tonne de matériel et costumes transportés d’Inde pour l’événement. Le couple a réservé les 258 chambres du Sheraton Grand Da Nang. C’est la première délégation indienne à s’être rendue là-bas en 2024 pour un mariage. Cinq autres mariages indiens de 200 à 350 invités et 3 à 5 jours y sont prévus prochainement. La ville de Dà Nang accueille également des dizaines de mariage de Japonais et d’autres nationalités.

À Phu Quôc, un somptueux mariage a eu lieu du 21 au 23 janvier à Thi trân hoàng hôn (Chef-lieu au coucher du soleil). Le couple milliardaire indien a envisagé les Maldives ou encore Phuket avant de choisir le JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay pour 350 invités sur plusieurs jours.

Câu Hôn (Pont du baiser) et la scène Nu hôn cua biên ca (Baiser de la mer), récemment inaugurés, ont accueilli la cérémonie Baraat - cortège de la mariée. Le marié, vêtu d’une tenue colorée dans une voiture ancienne décorée de fleurs fraîches, a rejoint les invités dansant sur une musique vibrante, place de la gare d’An Thoi. Des danseurs aux costumes éclatants se sont produits. Thi trân hoàng hôn a pris l’allure d’un carnaval, une fête aux couleurs vibrantes, aux danses énergiques et à la musique indienne traditionnelle.

Perfection

Ce n’est pas un hasard si le Vietnam a attiré l’attention des milliardaires indiens. Auparavant, les Indiens choisissaient souvent Bangkok (Thaïlande). Les familles de classe moyenne se tournent vers les pays du Moyen-Orient, les plus riches vers l’Italie. Chaque mariage peut coûter des dizaines de millions d’USD.

Lors du mariage d’un autre couple milliardaire à Thi trân hoàng hôn (Bourg du crépuscule), à Phu Quôc.

Photo : CTV/CVN



En 2019, l’ancien ambassadeur du Vietnam en Inde, Pham Sanh Châu, a suggéré aux milliardaires indiens Kaabia Grewal et Rushang Shah de célébrer leur mariage à Phu Quôc.

Après de nombreuses inspections rigoureuses des lieux, leur luxueux mariage s’est déroulé du 7 au 10 mars 2019, réunissant environ 700 invités. Phu Quôc est appréciée pour ses magnifiques paysages naturels. Mais, selon Pham Sanh Châu, une belle nature ne suffit pas à satisfaire des centaines de magnats.

"Leur famille a étudié des centaines d’endroits dans 30 pays et visité six fois le complexe de Phu Quôc avant de prendre une décision. Toutes les exigences devaient être remplies. En tant qu’ultra- riches, ils sont prêts à dépenser des sommes énormes. Les autorités n’ont pas encore répondu au sujet des feux d’artifice du mariage. Les organisateurs ont contacté le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, qui a confirmé l’interdiction des feux d’artifice de mariage pour l’instant", explique M. Sanh Châu.

La même demande a été satisfaite au mariage d’un autre couple milliardaire à Thi trân hoàng hôn du 21 au 23 janvier 2024. Le feu, l’eau, le laser et les projecteurs combinés à la décoration indienne ont créé une scène magique, tout comme les feux d’artifice tirés à deux reprises pendant la cérémonie principale, illuminant le ciel nocturne et symbolisant un mariage onirique à Phu Quôc.

Les familles des mariés ont plani-fié le mariage six mois à l’avance et inspecté rigoureusement les lieux trois à quatre fois. Les conditions d’approbation des milliardaires sont exigeantes, mais leur accord promet des résultats exceptionnels.

John Woolley, directeur général du JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, déclare que les touristes indiens adorent le complexe car ils s’y sentent comme chez eux et qu’il dispose de beaux espaces extérieurs pour les cérémonies de mariage indiennes traditionnelles.

"Les familles des mariés ont loué tout le complexe, y compris les chambres, les villas, et la villa présidentielle Lamarck House de sept pièces", partage-t-il. Celle-ci coûte entre 160 et 165 millions de dôngs/nuit.

Tous sont gagnants

Les établissements d’héberge-ment, les compagnies aériennes, les restaurants et bien d’autres services locaux sont tous "gagnants". Les organisateurs ont par exemple loué deux avions spéciaux pour amener une délégation d’une centaine de personnes à Phu Quôc et engagé des coiffeurs au prix de 12.000 USD pour tous les invités pendant les trois jours de l’événement.

Sans oublier que la plupart des invités sont très riches. Ils se sont rencontrés, ont discuté investissements hôteliers, opportunités d’investissement au Vietnam… et de nombreux contrats ont été signés après ces mariages.

Le milliardaire Johnathan Hanh Nguyên, président de IPP Group, affirme que lorsque les milliardaires prêtent attention à une destination, ils sont prêts à dépenser beaucoup d’argent pour les meilleurs services et s’intéressent aussi aux opportunités d’investissement. En attirant de riches touristes et milliardaires pour des mariages et autres évènements, une localité verra son économie locale en tirer de nombreux bénéfices. – CVN/VNA/VI