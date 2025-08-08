Le Vietnam nommé l’une des destinations les plus revisitées d’Asie

Agoda a dévoilé son dernier classement des visiteurs réguliers, dasé sur les données de réservation du premier semestre, mettant en lumière les principales destinations urbaines d'Asie que les voyageurs ne peuvent s’empêcher de revisiter.Ces destinations prouvent qu’un seul voyage ne suffit pas toujours. Les voyageurs se sentent souvent attirés par leurs destinations préférées, que ce soit pour explorer davantage ce qu’ils avaient manqué la première fois, revisiter des lieux emblématiques ou simplement s'imprégner de l'atmosphère familière.Les données d’Agoda montrent que de nombreux voyageurs reviennent même plusieurs fois à la même destination au cours des six premiers mois de l'année, ce qui souligne l'attrait durable de ces pôles urbains.Selon le classement, le Vietnam se hisse à la troisième place du top 5 des pays asiatiques enregistrant le plus fort taux de retour de visiteurs internationaux, juste derrière le Japon et la Thaïlande, et devant la Malaisie et l’Indonésie.Les cinq destinations les plus visitées au Vietnam au cours du premier semestre ont été Dà Nang, Nha Trang, Hô Chi Minh-Ville, Hanoi et Phu Quôc. Dà Nang figure notamment pour la première fois parmi les dix villes asiatiques enregistrant le plus fort pourcentage de retour de voyageurs. La plus grande ville du Centre du Vietnam s’est solidement imposée parmi les destinations phares d’Asie, soulignant l’attrait croissant de ce pays en forme de S sur la carte touristique de la région.Ces destinations ont un charme unique qui rend une visite inoubliable. Nombreux sont les voyageurs qui y reviennent pour terminer des voyages inachevés, revivre des expériences mémorables ou simplement retrouver le confort familier de lieux qui ont autrefois suscité de profondes émotions.Si Dà Nang, Nha Trang et Phu Quôc attirent les visiteurs avec leur sable blanc et doux, leurs eaux cristallines et leurs stations balnéaires ensoleillées, Hô Chi Minh-Ville et Hanoi captivent les voyageurs par leur rythme urbain dynamique, leur riche patrimoine culturel et leurs paysages culinaires colorés. Ensemble, elles offrent un mélange parfait de détente et d’immersion locale.Les données d’Agoda montrent que de nombreux touristes ont revisité la même destination plusieurs fois en seulement six mois, preuve évidente de l’attrait puissant des lieux qui laissent une impression durable.