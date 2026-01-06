Le Vietnam nominé pour le titre de meilleure équipe nationale féminine au monde

Le Vietnam figure parmi les 10 nominé pour le titre de meilleure équipe nationale féminine au monde. Photo : VFF

Le Vietnam figure parmi les 10 nominés pour le titre de meilleure équipe nationale féminine au monde pour la deuxième année consécutive, selon Futsal Planet, l’un des sites web de futsal les plus prestigieux au monde.



Cette nomination récompense une année exceptionnelle pour l’équipe nationale féminine vietnamienne de futsal, sous la direction de l’entraîneur Nguyên Dinh Hoàng.



En 2025, l’équipe a atteint les quarts de finale de la Coupe d’Asie féminine de futsal de l’AFC et a remporté une médaille d’or historique aux 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33).



Parmi les autres équipes sélectionnées pour le Top 10 figurent l’Argentine, le Brésil, la Colombie, le Japon, le Maroc, la Pologne, le Portugal, l’Espagne et la Thaïlande.



En 2024, l’équipe féminine vietnamienne de futsal a remporté le Championnat féminin de futsal de l’ASEAN et le Tournoi international de futsal de Thaïlande, et a terminé deuxième du Tournoi international féminin de futsal de Lanzhou 2024 en Chine.



Ces performances ont permis au Vietnam de figurer parmi les dix nominés pour le titre de meilleure équipe nationale féminine au monde en 2024.



En 2025, Futsal Planet a également dévoilé les dix nominés pour le titre de meilleur entraîneur d’une équipe nationale féminine de futsal au monde, avec Nguyên Dinh Hoàng représentant le Vietnam.



Parmi les autres nominés figurent Luis Miguel Jeronimo (Portugal), Silvio Nicolas Noriega (Argentine) et Thanatorn Santanaprasit (Thaïlande). Futsal Planet annoncera les lauréats de chaque catégorie le 7 janvier.



Ces cinq dernières années, plusieurs représentants vietnamiens du futsal ont figuré sur les listes de nominations de Futsal Planet, notamment Hô Van Y qui a été nommé à deux reprises parmi les 10 meilleurs gardiens de but de futsal au monde, en 2018 et 2021. – VNA/VI