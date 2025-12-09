Le Vietnam montre sa détermination contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

Le vice-Premier ministre Trân Hông Ha, également vice-président du Comité national de direction chargé de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), a présidé, le 2 décembre, la 24ᵉ réunion de ce comité. Il y a réaffirmé la détermination du Vietnam à obtenir la levée du « carton jaune » imposé par la Commission européenne (CE).



Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, les actions menées ces derniers mois ont porté leurs fruits. Au 29 novembre, les ministères, organismes et les localités avaient achevé l’ensemble des 101 missions confiées par le Premier ministre et traité 100 % des infractions recensées. Plus de 4.037 dossiers ont fait l’objet de sanctions, pour un montant total de 162 milliards de dôngs d’amendes administratives.

Par ailleurs, 91 affaires pénales liées à la pêche INN ont été ouvertes, impliquant 138 personnes. Sur les 71 navires vietnamiens arraisonnés par des autorités étrangères, 53 dossiers – soit près de 74 % – ont été réglés ; les autres font encore l’objet de vérifications, notamment en raison de numéros d’immatriculation falsifiés ou de propriétaires introuvables.



Le Vietnam dispose désormais de 79.243 navires de pêche dûment enregistrés dans la base nationale VNFishbase, qui centralise les informations sur les propriétaires, les équipages, les mouvements portuaires et les sanctions administratives. Les navires ne répondant pas aux conditions de navigation ont été identifiés et placés sous contrôle strict des autorités locales. Les forces de l’ordre ont par ailleurs jugé deux affaires impliquant l’organisation de sorties et entrées illégales sur le territoire ainsi que des atteintes aux systèmes informatiques. Tous les cas de perte de connexion du système de surveillance des navires par satellite (VMS) ont été examinés et sanctionnés.



Face aux alertes de l’Union européenne concernant certaines cargaisons d’espadon exportées depuis la province de Khanh Hoa, le ministère a ordonné une révision complète des dossiers et un contrôle renforcé de toute la chaîne d’approvisionnement, en coordination avec le ministère des Finances, afin de détecter tout risque de fraude.



Les documents et données nécessaires à la prochaine mission d’inspection de la Commission européenne sont en cours de finalisation. Par ailleurs, la révision de la Loi sur les produits de la pêche ainsi que de ses textes d’application est également en cours.



Les experts de Viettel, en charge du développement de VNFishbase, ont confirmé que le système assure désormais une gestion synchronisée des données, connectée directement à la base nationale de population. L’intégration du VMS avec les modules auxiliaires devrait, selon eux, renforcer considérablement la transparence et l’efficacité du contrôle des activités de pêche. Ils ont recommandé l’élaboration rapide d’un programme global de transformation numérique pour la gestion de la pêche et de l’aquaculture, notamment en matière de traçabilité.



De son côté, l’Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits de la mer (VASEP) collabore étroitement avec le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement pour finaliser les rapports relatifs aux 12 métiers de pêche non encore reconnus équivalents par les États-Unis, tout en poursuivant la délivrance des certificats d’exportation pour les 14 métiers déjà reconnus, garantissant ainsi la conformité aux exigences américaines.



En conclusion, le vice-Premier ministre Trân Hông Ha a rappelé que, malgré les progrès accomplis, l’objectif de faire lever le « carton jaune » concernant la pêche INN – en place depuis plus de huit ans – n’était pas encore atteint.

Il a demandé aux ministères et aux localités de poursuivre les contrôles sur le terrain, de clarifier les divergences statistiques avec la CE et d’assurer une transparence totale dans le traitement des infractions.



Il a exigé l’achèvement, avant le 15 décembre, de tous les dossiers en attente. Concernant le cas de fraude détecté à Khanh Hoa, il a ordonné aux autorités provinciales de transmettre, dans la semaine, un rapport détaillé sur les responsabilités et les sanctions appliquées. -VNA/VI