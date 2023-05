Le Vietnam monte au créneau contre la pêche illégale

Le Vietnam redouble d’efforts pour mettre fin à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Il a pris les mesures nécessaires afin de pouvoir obtenir la levée du ‘‘carton jaune” imposé par la Commission européenne, en vue d’un développement durable du secteur.

Les bateaux de pêche entrent dans l’écluse du Centre de services technico-logistiques de Truong Sa pour s’approvisionner en eau douce. Photo : VNA





Le 23 octobre 2017, la Commission européenne (CE) a adressé un avertissement au Vietnam, sous forme de ”carton jaune”, concernant l’insuffisance de ses mesures de lutte contre la pêche illicite. Ce carton laisse au pays la possibilité de prendre des mesures pour remédier à la situation dans un délai raisonnable. Depuis, le gouvernement vietnamien a déployé un plan d’action pour corriger les lacunes constatées.



“La lutte contre la pêche INN n’est pas seulement une formalité, une réponse aux exigences de la CE, mais permet aussi de garantir l’intérêt de la nation et du peuple et d’améliorer l’image du Vietnam, en tant que membre responsable de la communauté internationale dans la mise en œuvre de ses engagements internationaux, dont la protection des ressources marines”, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d’une réunion tenue le 1er décembre 2022 dans la province de Kiên Giang (Sud).



L’efficacité d’une série de mesures prises par les autorités vietnamiennes a été saluée par la CE, au cours des trois derniers examens. Pour la quatrième fois, un groupe d’inspection de la CE effectuera une visite de travail au Vietnam, prévue du 24 au 31 mai, pour se mettre à jour sur la situation.



Problèmes à résoudre



Lors de ses inspections, la CE a fait état des lacunes constatées, telles que la gestion et la supervision déficientes des flottes. Un grand problème: bien que 95% des navires de pêche vietnamiens disposent d’équipements de surveillance (VMS), d’autres mènent encore des activités illicites dans les eaux étrangères. ‘‘Si cette situation persiste, le carton jaune ne pourra pas être retiré. Il s’agit d’un problème clé que nous devons résoudre”, a renchéri Phùng Duc Tiên, vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural (MARD).



Se posent aussi la traçabilité et la gestion des produits importés et pêchés en mer. ”Ces questions ont été confiées au Département de la médecine vétérinaire et à celui du contrôle des pêches pour révision et réexamen”, a-t-il souligné.



En effet, les infrastructures de pêche restent un grand problème, avec une exploitation annuelle d’environ 3,95 millions de tonnes, dont seulement 15% à 18% sont gérées. ‘‘Nos infrastructures de pêche sont encore déficientes. C’est aussi l’une des raisons fondamentales pour lesquelles le carton jaune n’a pas été retiré”, a déploré M. Tiên.



De plus, la CE a également remarqué l’absence d’un système de sanctions efficace permettant de décourager les activités de pêche illicites menées par des navires vietnamiens.



En fait, bien que la décision de la CE ne contienne, à ce stade, aucune mesure ayant une incidence commerciale, elle entraîne de nombreuses conséquences pour les produits de la mer exportés du Vietnam. Auparavant, l’exportation de produits aquatiques et halieutiques vers l’Europe ne prenait qu’un à trois jours, mais il lui faut maintenant deux à trois semaines.

Pêche de thon à Phu Yên. Photo : VNA





Par ailleurs, le maintien du ‘‘carton jaune” affecte également la vie des pêcheurs, l’industrie aquacole et de la pêche, ainsi que la position du pays sur la scène internationale.



Alors, la 4e prochaine inspection de la CE sera l’occasion pour le Vietnam de le retirer. ‘‘Avec toute notre détermination et tous nos efforts, nous devons prendre des mesures drastiques pour lever le carton jaune ”, a affirmé le vice-ministre Phùng Duc Tiên.



Le 13 février 2023, le Premier ministre a publié la Décision N°81 sur la promulgation du Plan d’action contre la pêche INN, de préparation au travail avec la 4e inspection de la CE. En vertu de ce document, il faut réviser et recenser tous les navires de pêche des localités, pour que ceux-ci soient tous dotés de VMS conformément à la réglementation. De plus, il s’agit de dresser une liste des bateaux qui ne participent pas à la pêche et de ceux à haut risque de violer les eaux étrangères afin de l’envoyer aux autorités compétentes pour surveillance et gestion.

En outre, il est nécessaire d’effectuer une surveillance régulière des navires entrant et sortant des ports, de ceux opérant en mer via le VMS qui fonctionne 24 heures sur 24, afin de décourager la pêche INN et d’amener les transgresseurs à rendre des comptes.



Durcir le ton

Un garde-frontière (droite) de la province de Kiên Giang (Sud) vérifie l’installation d’un VMS dans un bateau de pêche. Photo : VNA



Le processus de certification de la traçabilité des produits de la pêche capturés doit être effectué sous la direction du MARD pour s’assurer que 100% des dossiers des lots exportés vers l’Union européenne (UE) et les autres marchés répondent aux conditions requises.

En particulier, en ce qui concerne l’application de la loi et le traitement des violations, le Premier ministre a demandé de mettre un terme aux activités de pêche illicites menées par des navires vietnamiens dans les eaux étrangères.

Il faut également avoir une coordination étroite entre les provinces dans la gestion et la supervision des flottes.

La délégation d’inspection de la CE viendra prochainement travailler avec le Vietnam pour la 4e fois, afin de mettre à jour sur la situation. Avec une forte détermination politique, un déploiement synchrone de mesures, une concentration de toutes les ressources disponibles et une coordination étroite entre les localités dans l’application stricte des documents juridiques émis, espérons que le Vietnam se verra bientôt retirer son ‘‘carton jaune”. – CVN/VNA/VI