Le Vietnam, modèle de développement durable et d’intégration régionale, selon un expert indonésien

À l’occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 – 2 septembre 2025), le journaliste chevronné Anthoni Mohammad, de l'Agence de presse nationale indonésienne Antara, a dressé un portrait élogieux du parcours de Renouveau (Dôi Moi) du pays, initié en 1986.

Il a qualifié ce processus de réalisation majeure interne, le présentant comme une référence significative pour les nations en quête d’un développement durable et d’un équilibre harmonieux entre indépendance nationale, intégration internationale et croissance économique.

Dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’information (VNA), Anthoni Mohammad a rappelé les défis post-guerre auxquels le Vietnam a dû faire face : une économie exsangue, une population à plus de 90 % dépendante de l’agriculture de subsistance, un embargo international et un isolement politique. En moins de quatre décennies, le Vietnam s’est transformé en l’une des économies les plus ouvertes et dynamiques d’Asie, affichant un taux de croissance annuel moyen du PIB d’environ 7 %, un « miracle de développement » rare dans l’histoire moderne.

La restructuration économique constitue un indicateur clé de cette transformation. En 1986, l’agriculture représentait plus de 40 % du PIB, un chiffre qui a drastiquement chuté à moins de 12 % aujourd’hui, au profit de l’industrie manufacturière et des services. Le Vietnam s’est imposé comme un pôle majeur de production dans l’électronique, le textile, la chaussure et les produits agricoles transformés. Ses exportations ont dépassé les 370 milliards de dollars en 2023.

La capacité du Vietnam à attirer les investissements directs étrangers (IDE) est un autre pilier fondamental de sa réussite. Le capital total enregistré des IDE dépasse actuellement les 450 milliards de dollars, principalement dans la technologie, l’électronique et l’industrie manufacturière. Des multinationales de renom telles que Samsung, Intel, LG, Foxconn et Toyota ont établi leurs bases de production dans le pays. Selon Anthoni Mohammad, le Vietnam, aux côtés de l’Indonésie, s’affirme comme l’un des deux « aimants » à IDE dans la région. Il souligne que le Vietnam est prisé pour son environnement politique stable, sa main-d’œuvre abondante, ses coûts compétitifs et son engagement résolu envers l’intégration internationale.

La diplomatie est également un facteur déterminant du succès vietnamien. Une politique diplomatique à la fois flexible et ferme sur les principes d’indépendance et d’autonomie a permis au Vietnam de maintenir un équilibre délicat dans ses relations avec les grandes puissances, tissant des partenariats stratégiques avec les États-Unis, la Chine, la Russie, le Japon, l’Inde et l’Union européenne. L’accueil par Hanoï des chefs d’État de Washington, Pékin et Moscou dans un laps de temps rapproché illustre une capacité diplomatique rare, dans un contexte de concurrence sino-américaine de plus en plus intense.

Le journaliste indonésien a cité un récent rapport du Centre de recherche économique et des affaires (CEBR) qui prévoit que le Vietnam dépassera la Thaïlande pour devenir la deuxième plus grande économie d’Asie du Sud-Est en 2028, juste après l’Indonésie, et figurera parmi les 20 premières économies mondiales d’ici 2036.

La similitude des parcours de développement entre le Vietnam et l’Indonésie renforce la portée particulière de leurs relations bilatérales. Une coopération étroite entre Hanoï et Jakarta pourrait renforcer le rôle central de l’ASEAN dans la structure régionale indo-pacifique. Dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la transition énergétique et de la sécurité maritime, les deux nations possèdent un potentiel considérable de complémentarité et de coordination.

En conclusion, Anthoni Mohammad a souligné que le succès du Vietnam n’est pas le fruit du hasard, mais repose sur une philosophie de développement où la stabilité politique est le fondement, les réformes économiques le moteur, l’intégration internationale le moyen, et l’être humain le centre. Ces valeurs constituent des références importantes pour les pays en développement. La relation Vietnam-Indonésie peut, selon lui, devenir un « partenariat stratégique exemplaire » au sein de l’ASEAN, contribuant ainsi à façonner l’avenir de la région pour les décennies à venir.-VNA/VI