Le Vietnam mise sur les technologies stratégiques pour créer de nouvelles valeurs

Des responsables du ministère des Finances, du ministère des Sciences et des Technologies, des représentants d'instituts de recherche et d'universités, ainsi que près de 70 experts de 22 pays, participent à l'événement. Photo : NIC

Lors d’une séance de travail tenue le 26 novembre avec le Réseau vietnamien d’innovation (Vietnam Innovation Network - VIN) sur le développement des secteurs technologiques stratégiques, le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung a affirmé que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement, où l’innovation et les technologies stratégiques seront des moteurs clés.



La Résolution n°57-NQ/TW sur les percées dans le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique définit clairement la nécessité de renforcer ces domaines, considérés comme un levier essentiel pour une croissance rapide et durable, en particulier les secteurs technologiques de pointe capables de créer de nouvelles valeurs et d’accroître la compétitivité nationale à long terme.



Sur cette base, la Décision n°1131/QD-TTg du Premier ministre précise les objectifs, tâches et solutions pour développer les technologies pionnières, tout en identifiant 11 secteurs technologiques stratégiques et 32 produits technologiques nationaux clés. Cet ensemble constitue une base importante pour la formation d’un écosystème technologique stratégique, garantissant une synchronisation entre les politiques, les ressources humaines, les infrastructures et les activités de recherche, de développement et de commercialisation.



Le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung a souligné que le Réseau vietnamien d’innovation, qui rassemble plus de 2.000 experts à travers le monde, est un réservoir majeur de connaissances contribuant au développement des secteurs technologiques pionniers. Dans le contexte actuel, l’élargissement du réseau et l’amélioration de la qualité des contributions joueront un rôle crucial dans la mise en œuvre des 11 secteurs stratégiques.



Le vice-Premier ministre a appelé les experts à répondre à la question centrale : que doit faire le Vietnam pour accélérer le développement des secteurs technologiques stratégiques dans les 1 à 2 prochaines années ?



Il a également mis en avant la nécessité de mécanismes pour attirer des « ingénieurs en chef » et des « architectes en chef » pour les projets technologiques nationaux, deux postes clés garantissant la cohérence stratégique et la conception technique des programmes fondamentaux.



Dans le domaine des semi-conducteurs, Vo Duc Thang, représentant du Réseau vietnamien d’innovation à Taïwan (Chine) et co-président du programme INTENSE au Vietnam, a souligné le fort potentiel de coopération entre les deux parties. Plus de 40.000 étudiants vietnamiens poursuivent leurs études à Taïwan (Chine), dont la moitié dans les technologies de pointe ; le programme INTENSE a déjà formé plus de 200 étudiants et prévoit 880 bourses supplémentaires en 2026.



Ngô Minh Hieu, fondateur et directeur d’un projet de lutte contre les escroqueries, a estimé que pour développer l’IA, la finance numérique ou le govtech, le Vietnam doit d’abord construire un environnement numérique sûr et fiable.



Dans les domaines de l’IA et du jumeau numérique, Lo Van Ba, directeur national de Dassault Systèmes Vietnam, a souligné le fort potentiel de la technologie Virtual Twin combinée à l’IA pour renforcer les capacités de R&D, optimiser la production et réduire le temps de mise sur le marché.



Après avoir écouté les propositions des experts, le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung a réaffirmé la détermination du gouvernement à faire des sciences, de la technologie et de l’innovation un moteur du développement national, en soulignant que les secteurs technologiques stratégiques constituent une priorité de long terme et la voie la plus rapide pour permettre au Vietnam d’avancer et de progresser vers un pays développé, prospère et résilient.-VNA/VI